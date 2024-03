Αθλητικά

Μαρούσι - Απόλλων Πατρών: πολύτιμη νίκη κόντρα στους Αχαιούς

Με ένα "ξέσπασμα" στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Αμαρουσίου κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών.

Το «ξέσπασμα» του Αμαρουσίου στο φίνις του τρίτο δεκαλέπτου και πολύ περισσότερο στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, ήταν αρκετό για να χαρίσει στην ομάδα των βορείων προαστίων μία πολύτιμη νίκη επί του Απόλλωνα με 99-71.

Στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Basket League, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο την ομάδα της Πάτρας στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 3-16.

Το Μαρούσι ανέβηκε στο 6-13, πιάνοντας την Καρδίτσα τη βαθμολογία, ωστόσο, υπερτερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Κόζεϊ (18π.), Νικολαΐδη (19π.) και Ραντούλιτσα (17π., 12ρ.) η ομάδα του Νίκου Βετούλα κυριάρχησε μετά το 25’ και πήρε μία εμφατική νίκη με διαφορά 28 πόντων, έπειτα από 5 σερί ήττες που της έδωσε την ευκαιρία να «ξεκόλλησε» απ’ την «ουρά» της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 46-43, 69-61

Όσο... άντεχε στο σκοράρισμα ο Ορλάντο Κόλεμαν, η ομάδα της Πάτρας ήταν «μέσα» στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, μένοντας κοντά στο σκορ, απέναντι στους πολύ άστοχους από τα 6,75μ. γηπεδούχους.

Το Μαρούσι άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση στο τέλος της τρίτης περιόδου, μέσα απ’ τον Κόζεϊ και τον Ραντούλιτσα και γρήγορα οδήγησε το σκορ σε μη ανατρέψιμα επίπεδα, απ’ την στιγμή που ο Απόλλων «μπλόκαρε» επιθετικά κι έμεινε από δυνάμεις στην τελευταία περίοδο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Κόζεϊ 18 (3), Χιλ 1, Τζούιστον 11, Ραντούλιτσα 17, Γιαννόπουλος 6, Στασινός 9 (2), Μπόγρης 2, Μπρίσκοου 8, Φιλιππάκος, Νικολαΐδης 19 (3), Γούνταρντ 8 (2), Ζαμπέλας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κόλεμαν 22 (1), Βησσαρίου, Πέρκινς 13 (1), Μπράουν 14, Μπλέιλοκ 6, Όζμπορν 12, Καφεζάς, Κογιώνης, Σαλούστρος 5 (1).

