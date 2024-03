Κοινωνία

Νίκαια: φορτηγό παρέσυρε γυναίκα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στην λεωφόρο Θηβών.

-

Το βράδυ της Δευτέρας (4/3), στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ένα φορτηγό που παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και την χτύπησε το διερχόμενο φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα τραυματισμένη σε σοβαρή κατάσταση, με σκοπό τη μεταφορά της σε νοσοκομείο για άμεση ιατρική βοήθεια.

Οι αρχές τις αιτίες και τις συνθήκες του ατυχήματος.

