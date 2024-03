Κόσμος

Ερντογάν: Η καρδιά της Τουρκίας χτυπά από το Αιγαίο μέχρι την νότια Ασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

-

Η καρδιά της Τουρκίας χτυπά από το Αιγαίο μέχρι την νότια Ασία, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ είπε ότι δεν θα παραδοθούν στους ιμπεριαλιστές που περιμένουν την Τουρκία να γονατίσει.

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που αποτελείται μόνο από τα δικά της σύνορα. Η Τουρκία είναι η καρδιά μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφίας, από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Βόρεια Αφρική, από το Αιγαίο μέχρι τη Νότια Ασία», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφερόμενος στην τρομοκρατία, ανακοίνωσε ότι «αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε λύσει το θέμα στα σύνορά μας με το Ιράκ». Στέλνοντας μήνυμα και στις ΗΠΑ, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Θα παραδοθούμε στους ιμπεριαλιστές που περιμένουν από εμάς να γονατίσουμε επειδή πρέπει να παλέψουμε σκληρότερα; Οχι. Ποτέ».

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξήρε την αμυντική βιομηχανία της χώρας του λέγοντας «Είμαστε στις 3 πρώτες χώρες του κόσμου σε εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας», προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει κάνει 770 συμφωνίες με 70 χώρες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Σπάσαμε νέο ρεκόρ στην αμυντική και αεροπορική βιομηχανία τους πρώτους 2 μήνες του 2024 το KAAN έχει συζητηθεί πολύ στον κόσμο», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι «η Τουρκία, τα τελευταία 21 χρόνια, αύξησε το ποσοστό εγχώριας παραγωγής αμυντικής της βιομηχανίας από 20% σε 80%». «Αυξήσαμε τις αμυντικές εξαγωγές μας κατά 4,5 φορές τα τελευταία 10 χρόνια», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις επισκέψεις του στα ΗΑΕ και την Αίγυπτο. «Οι επισκέψεις μας μετά από πρόσκληση και των δύο αρχηγών κρατών ήταν επιτυχείς. Μετά την επίσκεψή μας στο Ντουμπάι, πήγαμε στο Κάιρο και είχαμε συναντήσεις με τον κ. Σίσι. Μιλήσαμε αναλυτικά για το Παλαιστινιακό, καθώς και για διμερή θέματα. Συζητήσαμε κοινά βήματα που μπορούμε να κάνουμε».

«Αύριο θα φιλοξενήσουμε τον Μαχμούντ Αμπάς στη χώρα μας για αυτά τα θέματα. Μετά τη νίκη, ο Ιλχάμ Αλίεφ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Είχαμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Φιλοξενήσαμε τον Έντι Ράμα και την αντιπροσωπεία του στο προεδρικό», ανέφερε.

Τραμπ - Ανώτατο Δικαστήριο: θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια - Βουλή: δεκτό έγινε από την επιτροπή το νομοσχέδιο

Τρίκαλα: Σπείρα “θησαύριζε” γεμίζοντας τις φυλακές με ναρκωτικά (βίντεο)