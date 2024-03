Πολιτική

Μητσοτάκης: το νέο βίντεο στο TikTok για τις παραλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε ένα νέο βίντεο στο TikTok για να εξηγήσει τις διατάξεις του νέου νόμου που αφορά τις παραλίες και να διαψεύσει τα fake news που είχαν διαδοθεί σχετικά με αυτόν.

Στο βίντεο ο πρωθυπουργός αναφέρεται στους μύθους και τις αλήθειες που αφορούν τον νόμο, ο οποίος, όπως λέει, βάζει τάξη στο υπάρχον πλαίσιο.

Ο νόμος, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, εξασφαλίζει καταρχάς ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες για όλους. Προβλέπει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και των ελέγχων με νέες τεχνολογίες, αλλά και αυστηρότερα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον νόμο.

Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει στη συνέχεια ότι κυκλοφόρησαν fake news για το τι κάνει και τι δεν κάνει ο νόμος.

Όπως τονίζει, ο νόμος δεν αφορά πολεοδομικά ζητήματα και δεν αλλάζει τους όρους δόμησης.

Σχετικά με τις προβλέψεις του νόμου λέει ότι το 85% θα πρέπει πλέον να είναι ελεύθερο από ξαπλώστρες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από τη γραμμή της θάλασσας.

Καθιερώνονται ακόμη «απάτητες παραλίες» σε περιοχές φυσικού κάλλους όπου δεν επιτρέπονται οι ξαπλώστρες.

Οι δημοπρασίες για την εκμετάλλευση θα γίνονται ηλεκτρονικά για να μην υπάρχουν φαινόμενα με φουσκωτούς, λέει ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ζητεί από τους πολίτες να βοηθήσουν στην εφαρμογή του νόμου.





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Τι μπορούν να “κάνουν” οι υπογραφές που συγκεντρώνονται

ΣΥΡΙΖΑ: Η αντιπαράθεση για το δάνειο Κασσελάκη και οι δηλώσεις Αρβανίτη

“Σέρβοι εκτελεστές”: Στη φυλακή ο 44χρονος - Τι είπε στην απολογία του