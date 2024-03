Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου και Φωτίου και των συν αυτοίς 152.

Κόνωνος οσίου του εν Ισαυρίακαι Κόνωνος του κηπουρού.

Ευλαμπίου και Ευλογίου του εν Παλαιστίνη.

Νεομαρτύρων Ιωάννου του Βουλγάρου και Γεωργίου του εκ Ραψάνης Γρεβενών.

Οσίων Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνστάντιας της Κύπρου, Αδριανού και Μάρκου πρεσβυτέρου του θαυματουργού.

Διαδόχου επισκόπου Φωτικής.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα, Κόνων

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα, Κόνων

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 06:50 , η δύση ήλιου στις 18:22 και η Σελήνη είναι 23.9 ημερών. O άγιος Κόνων καταγόταν από την Ισαυρία και έζησε στους αποστολικούς χρόνους, οι δε γονείς του Νέστωρ και Νάδα αρχικώς ήταν ειδωλολάτρες. Σε νεαρή ηλικία έγινε χριστιανός και όταν οι γονείς του τον πίεσαν να νυμφευθεί, συμφώνησε με τη σύζυγό του να ζουν ως αδέλφια και να αφοσιωθούν στη διάδοση του λόγου του Θεού. Από τούς πρώτους πού έφεραν στην ορθόδοξη πίστη, ήταν οι γονείς τους. Όμως οι ειδωλολάτρες συμπολίτες του, αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσαρέσκεια την χριστιανική δραστηριότητά του και την επιρροή πού ασκούσε επάνω στους εθνικούς. Προσκάλεσαν τους πλέον δεινούς ρήτορες για να τον πείσουν, αλλά ο άγιος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τους αποστόμωσε. Κάποια ημέρα, επισκέφθηκε έναν ειδωλολατρικό ναό, όπου προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Αποτέλεσμα ήταν, να γίνουν κομμάτια όλα τα είδωλα του ναού. O άγιος τότε συνελήφθη και βασανίσθηκε από τον ηγεμόνα Μάγνο. Δύο χρόνια αργότερα κάποιοι χριστιανοί τον μετέφεραν στο σπίτι του για να τον περιθάλψουν. Εκεί ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του. Πηγή: ecclesia.gr