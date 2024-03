Life

“The 2Night show” - “Ψυχοκόρες“: Εκείνη την εποχή δεν ήταν σοκαριστικό το να βλέπουν μια γυναίκα με μαυρισμένο μάτι (βίντεο)

Η Μαριάννα Κιμούλη, η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, η Άννα Λουιζίδη και η Ασημένια Βουλιώτη βρέθηκαν στο "The 2night Show"

Στο πλατό του "The 2night Show" υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τις «Ψυχοκόρες». Λίγο πριν από την πρεμιέρα τους την ερχόμενη Τετάρτη η Μαριάννα Κιμούλη, η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, η Άννα Λουιζίδη και η Ασημένια Βουλιώτη μίλησαν για τη νέα σειρά του ANT1, που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο ANT1+.

Τα τέσσερα κορίτσια περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ηρωίδες που υποδύονται και τις καταστάσεις της εποχής που τις σόκαραν.

«Με σοκάρει που εκείνη την εποχή δεν ήταν σοκαριστικό το να βλέπουν μια γυναίκα με μαυρισμένο μάτι να πηγαίνει στην εκκλησία» δήλωσε η Άννα Λουιζίδη.

«Με σόκαρε η ευαισθησία της Δεσποινιώς, είναι η πιο μικρή και η πιο ονειροπόλα, κακοποιείται και ενηλικιώνεται με βίαιο τρόπο» παραδέχτηκε η Ασημένια Βουλιώτη.

«Μου αρέσει ο χώρος της τηλεόρασης. Είναι κάτι πολύ νέο και ξένο για μένα και έχω λίγο άγχος αλλά έχει κάτι έτσι της πρώτης φοράς. Σε σχέση με το θέατρο υπάρχει πιο πολύ η έννοια της κατασκευής στην τηλεόραση», παραδέχεται η Μαριάννα Κιμούλη.

«Έχουμε ζήσει όλες πολύ αστεία περιστατικά. Εμένα μία μέρα που τελείωσα το γύρισμα και ήμουν αρκετά κουρασμένη. Πήγε ένας να με πατήσει με το αυτοκίνητο, λέω «ωχ, θα με βρίσει τώρα» και τελικά μου είπε συγχαρητήρια για τη σειρά. Έπαθα σοκ», αποκαλύπτει από την πλευρά της η Μαργαρίτα Αλεξιάδη.

