Ανδρέας Λοβέρδος στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Μας ενδιαφέρει το 3% των Ευρωεκλογών

Τι δήλωσε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για το κόμμα που δημιούργησε, το ψηφοδέλτιο των Ευρωεκλογών και την Νέα Δημοκρατία.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και στον Γίωργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος με αφορμή την δημιουργία του κόμματος του "Δημοκράτες" .

Δήλωσε πως στόχος τους είναι οι Ευρωεκλογές. "Μας ενδιαφέρει το 3% των Ευρωεκλογών. Αν πετύχουμε τον στόχο μας θα κατέβουμε και στις εθνικές εκλογές. Αν όχι σημαίνει πως οι πολίτες μου είπαν όχι ορισιτκά."

Όπως ανέφερε, ανακοίνωσε το νέο του κόμμα από τον Έβρο, με αφορμή την "εισβολή αποκλείστηκε στα σύνορα της Ευρώπης to 2020". Όπως δήλωσε η ακριτικές περιοχές της Ελλάδας είνα τα σύνορα της Ευρώπης. "Ήμουν ο μόνος βουλευτής που υποστήριξε την συνεργασία στρατού και αστυνομίας".

Σε ερώτηση σχετικά με το σε ποιον χώρο θα κινηθεί η παράταξή του, απάντησε πως "θα κινηθούμε στον κέντρο. Ούτε κεντροδεξιά, ούτε κεντροαριστερά, μόνο στον χώρο του κέντρου." Δήλωσε πως συνειδητά απέφυγε το πράσινο χρώμα αφού δεν ήθελε να δημιουργηθεί "βεντέτα". "Έχω περάσει τις βασικές δεκαετίες της ζωής μου στν χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με την επιλογή του κόκκινου χρώματος δήλωσε πως σηματοδοτεί την λαϊκότητα του κόμματος. "Μπορώ να συνδυάσω το πατριωτικό με το μεταρρυθμιστικό."

Όπως είπε στο ψηφοδέλτιο των "Δημοκρατών" θα υπάρχουν απλοί άνρωποι από την κοινωνία. "Μετά την 25η Μαρτίου θα μάθετε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Είναι ένα πρόσωπο που θα σας εκπλήξει."

Υποστήριξε πως "Το ΠΑΣΟΚ με την στάση του, τους τελευταίους μήνες αφήνει τον χώρο του κέντρου στην Νέα Δημοκρατία. Με αυτά που λένε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επιστολική ψήφο, έχουν αφήσει ένα κενό το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε." Τόνισε πως το πασόκ "κομπλάρει και κινείται προς την αριστερά. Εμείς στοχεύουμε στην απογοήτευση των πολιτών που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν την Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουν άλλον να ψηφίσουν."

Δήλωσε πως στόχος της παράταξη είναι να καλυφθεί η διαφορά του 25%, των δημοσκοπήσεων.

Υπογράμμισε πως υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και την σύμβαση 717. Τόνισε πως ο ίδιος πιστεύει στην αξιλόγηση και διερωτήθηκε αν αξιολογήθηκε ο σταθμάρχης της Λάρισας την τετραετία 2019-2023, κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. "Λένε, ψηφίζουν νόμους αλλά δεν κάνουν".

Όταν ρωτήθηκε αν έγινε ποτέ συζήτηση για να πάει στην Νέα Δημοκρατία, απάντησε πως δεν έγινε ποτέ επίσημη συζήτηση. "Πέρα από τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Γεωργιάδη που μίλησαν δημόσια, με προσέγγισαν 5-6 υπουργοί τα ονόματα των οποίων δεν θέλω να αναφέρω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Κοιτάω τι μπορώ να κάνω."

Είπε πως η κυβέρνηση πράττει και θετικά πράγματα. Πως ο ίδιος δεν διστάζει να πει ναι αν γίνει κάτι καλό. "Για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια είπα ναι. Αλλά όχι κάθε πολυκατοικία να είναι και ένα πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχει αναδείξει ως όφειλε ο πολίτικός διάλογος." Τόνισε πως, αναφορικά με το νομοσχέδιο, δεν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα αλλά πολιτικό θέμα.

Τέλος, αναφερόμενος στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε πως κρίθηκε θετικά από τους πολίτες στις εκλογές.

"Έχουμε μια κυβέρνηση που λέει αλλά δεν κάνει. Θέλω να ακούσει ο πολίτης την φωνή της κοινωνικής λογικής. Αυτήν πρεσβεύω".





