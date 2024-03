Κόσμος

ΗΠΑ - Σούπερ Τρίτη: Στις κάλπες οι ψηφοφόροι σε 15 πολιτείες

Στις κάλπες οι ψηφοφόροι από 15 πολιτείες, στον απόηχο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η “Σούπερ Τρίτη” είναι κομβικής σημασίας για τις ΗΠΑ καθώς οι ψηφοφόροι σε 15 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων της χώρας, ψηφίζουν, ενώ άλλες τέσσερις αναμένεται να ακολουθήσουν επτά ημέρες αργότερα.

Οι εκλογές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών αναμένεται να φέρει τελειωτικό χτύπημα στην εσωκομματική αντίπαλό του, Νίκι Χέιλι.

Η εκλογική μάχη έρχεται στον απόηχο της νίκης του στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ανέτρεψε δικαστική απόφαση η οποία τον απέκλειε από τα ψηφοδέλτια στην Πολιτεία του Κολοράντο, λόγο του ρόλου που διαδραμάτισε στην επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε πως όχι μόνο η πολιτεία του Κολοράντο δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πρώην Πρόεδρο να κατέβει στις εσωκομματικές εκλογές αλλά παράλληλα βάζει οριστικό «στοπ» και σε όλες τις άλλες πολιτείες που έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση κατά του πρώην Προέδρου της χώρας. Το δεδικασμένο άλλωστε είναι πανίσχυρο στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιο «γνωστό» τουλάχιστον παράθυρο – νομικό ή πολιτικό για να παρακαμφθεί η απόφαση του κορυφαίου δικαστικού οργάνου των ΗΠΑ.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμά του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, καθώς κανένας υποψήφιος δεν αμφισβητεί σοβαρά την προσπάθειά του να επιτύχει το χρίσμα για δεύτερη θητεία.

