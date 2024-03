Life

Τζεφ Μπέζος: Ξεπέρασε τον Ίλον Μασκ ως ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο

Η περιουσία του ιδρυτή της Amazon ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αυτήν του CEO της Τesla, που αποτιμάται στα 198 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος ξανανέβηκε στην πρώτη θέση του παγκόσμιου δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ξεπερνώντας τον επικεφαλής των Tesla, SpaceX και X Ίλον Μασκ, που του είχε αφαιρέσει τον τίτλο το 2021.

Σύμφωνα με την κατάταξη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιουσία του Μπέζος ανέρχεται πλέον σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αυτήν του Μασκ, που αποτιμάται στα 198 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Γάλλος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH Μπερνάρ Αρνο παραμένει στην τρίτη θέση της κατάταξης των ανθρώπων με τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο, με 197 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπέζος, ο οποίος δεν διευθύνει πλέον από τον Ιούλιο του 2021 την Amazon, την οποία ίδρυσε το 1994, επωφελήθηκε κυρίως από την καλή απόδοση των μετοχών του γίγαντα των διαδικτυακών πωλήσεων, του οποίου συνεχίζει να είναι ο βασικός μέτοχος, και της πώλησης μετοχών του ομίλου τις τελευταίες εβδομάδες συνολικού ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση των μετοχών αυτών θα μπορούσε ωστόσο να του στοιχίσει για άλλη μια φορά την πρώτη του θέση στον κατάλογο αυτόν, λόγω των φόρων επί της υπεραξίας που θα πρέπει να καταβάλει στις αμερικανικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο Ίλον Μασκ είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της πτώσης της αξίας της Tesla, η οποία έχασε σχεδόν 25% το τελευταίο 12μηνο.

Ωστόσο το μεγαλύτερο πλήγμα στην περιουσία του δισεκατομμυριούχου νοτιοαφρικανικής καταγωγής ήρθε από την ακύρωση στα τέλη Ιανουαρίου από δικαστή του Ντέλαγουερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, σχεδίου αποζημίωσης μετοχών της Tesla, εκτιμώμενου ύψους 56 δισεκατομμυρίων ευρώ, που του είχε χορηγηθεί το 2018.

Ένας από τους μετόχους της αυτοκινητοβιομηχανίας κινήθηκε νομικά, θεωρώντας την αμοιβή αυτή υπερβολική.

