Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: η... περίεργη εβδομάδα και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

"Διανύουμε την πιο περίεργη εβδομάδα ή δεκαήμερο που έχει πολλά καλά, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί" είπε αρχικά η Λίτσ Πατέρα.

"Πού πρέπει το κάθε ζώδιο να εστιάσει την προσοχή του για να έχει κάποια οφέλη;" διερωτήθηκε η στρολόγος.

Προσοχή στις υπερβολές και στα οικονομικά και προσπαθήστε να αποφύγετε εντάσεις.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

