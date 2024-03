“Ο πρώτος από εμάς": χωρισμοί, ζήλιες και προτάσεις γάμου στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Life

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 22:00 με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 42

Ο Άλκης και η Έλσα επιστρέφουν νωρίτερα από τη Χαλκίδα, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τους φίλους του Άλκη. Η Έλενα είναι έξαλλη με τον Νικόλα, που της έκανε πρόταση γάμου με τόσο κυνικό τρόπο. Ο Νικόλας, όμως, δεν πτοείται και θα κάνει τα πάντα για να την πείσει. Ο Άλκης ζηλεύει όταν μαθαίνει ότι ο Έβαν επισκέφτηκε την Κάτια. Η Σοφία πιάνει τον Κοσμά να μιλάει ερωτικά με τη Μίνα στο κινητό και του ζητάει να χωρίσουν. Ο Κοσμάς ζητάει συγχώρεση και δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Η Έλενα καλεί τον Νικόλα, για να του πει την απόφασή της σχετικά με την πρόταση γάμου που της έκανε. Ο Άλκης υπό τον φόβο να μην προλάβει να ζήσει όσα θέλει, κάνει μια σοβαρή πρόταση στην Κάτια, που αφορά σε όσο χρόνο ακόμα του απομένει.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

