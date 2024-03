Life

“Έρωτας φυγάς”: Τα νέα επεισόδια ειναι καθηλωτικά (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά "'Ερωτας φυγάς", του ΑΝΤ!.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 86)

Ο Κοντογιάννης φέρνει τη Ρηνιώ και το Γιωργάκη σώους στο αρχοντικό. Ωστόσο ζητά απ’ το Μάρκο να του το ξεπληρώσει μ’ ένα φόνο… Παράλληλα απειλεί την Ελπίδα. Ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα αποφασίζουν ν’ αποποιηθεί εκείνη την κληρονομιά και κάνουν πανευτυχείς όνειρα για το μέλλον. Η Ευγενία, ράκος από τον θάνατο της Νότας, μοιάζει παραιτημένη απ’ όλα. Η Άννα εντοπίζεται από ασφαλίτες τη στιγμή που έχει στα χέρια της ένα φάκελο που της έδωσε η Δήμητρα… Η Μαργέτα ανησυχεί μήπως ο Στέφανος σκοτώσει τους τραμπούκους που έπιασε, και μπλέξει χειρότερα. Τέλος, το αυτοκίνητο του Μάρκου εντοπίζεται διαλυμένο και ο ίδιος αιμόφυρτος…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 87)

Ο Μάρκος χαροπαλεύει για ώρες στο χειρουργείο και ο Κοντογιάννης βάζει φιτιλιές στον Στέφανο πως δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για προσχεδιασμένη δολοφονία. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί μάταια να αποσπάσει κάποια πληροφορία για την υγεία του Μάρκου, η Μαργέτα στην Αθήνα παλεύει με τις ενοχές της για όσα τους είχε κάνει στο παρελθόν, ενώ οι υπόλοιποι στέκουν βουβοί έξω απ’ το θάλαμο του Μάρκου, με την ελπίδα ότι οι προσευχές τους θα εισακουστούν…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Δημήτρης Αποστόλου Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά. Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

