Life

“The 2Night show”: Με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο συμπαρουσιαστές και μία τραγουδίστρια "ανοίγουν τα χαρτιά" τους το βράδυ της Τρίτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Απόψε, Τρίτη 5 Μαρτίου, στις 24:00 καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» είναι οι «Αταίριαστοι». Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας μιλάνε για τη δυνατή σχέση που τους ενώνει, σε φιλικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, για το «τσουβάλιασμα» των δημοσιογράφων, τα σχόλια που λαμβάνουν από τον κόσμο και για τα τηλεοπτικά νούμερα, που επηρεάζουν τη θεματολογία της εκπομπής τους. Γιατί έφτασαν στο σημείο να πιαστούν στα χέρια;

Γιατί ο Χρήστος πιστεύει ότι δεν τον συμπαθεί η γυναίκα του Γιάννη; Τι ρόλο παίζει η ειλικρίνεια στη σχέση τους; Ποιο τηλεπαιχνίδι θα ήθελαν να συμπαρουσιάσουν; Τέλος, οι δύο δημοσιογράφοι κλείνουν τα μάτια και αποκαλύπτουν τι πιστεύει πραγματικά ο ένας για τον άλλον.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία δηλώνει μόνιμα ερωτευμένη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για το ατυχές συμβάν με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που της πέταξαν στο πρόσωπο όσο βρισκόταν στην πίστα, αλλά και για την αγαπησιάρικη σχέση που έχει με το προσωπικό των μαγαζιών που εμφανίζεται. Γιατί πίστεψε ότι το «Νοικιάστηκε» θα γίνει επιτυχία ενώ δεν φαινόταν για σουξέ; Πόσο καιρό της πήρε να μάθει τη χορογραφία του τραγουδιού για το videoclip; Κατάφερε να μάθει τον Γρηγόρη να κάνει διαλογισμό; Τέλος, μαζί με την ορχήστρα της, τραγουδάει τις μεγάλες επιτυχίες της και ξεσηκώνει τα πλήθη.





Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:





#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Έληξε η ομηρία στο νοσοκομείο του Άαχεν

Ανδρέας Λοβέρδος στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Μας ενδιαφέρει το 3% των Ευρωεκλογών

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο