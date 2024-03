Κόσμος

Μπελέρης: απολογήθηκε ο Δήμαρχος Χειμάρρας

Τι είπε κατά την απολογία του ο Φρέντη Μπελέρης. Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου της Αλβανίας.

Ο κρατούμενος εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρης, απολογήθηκε στο Αλβανικό Δικαστήριο.

Μεταξύ άλλων κατά την απολονία του ανέφερε:

"Το αίτημα της εισαγγελίας δεν έχει καμία πρόθεση να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο μόνος σκοπός της είναι να με καταδικάσει σε φυλάκιση για όσο χρόνο χρειάζεται ο Πρωθυπουργός για να «διεξάγει» νέες εκλογές στη Χιμάρα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ακόμα και σε αυτόν τον στόχο θα αποτύχουν γιατί όσες φορές και να γίνουν εκλογές στη Χιμάρα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Οι κωφοί άκουσαν και οι τυφλοί είδαν, τους πολίτες της Χιμάρας δεν μπορούν να τους ξεγελάσουν όπως ιστορικά κανείς δεν μπόρεσε να τους ξεγελάσει.

Είμαι ήρεμος και με πλήρη εμπιστοσύνη. Δεν αισθάνομαι ένοχος για καμία κατηγορία. Αργά ή γρήγορα, θα βρω το δίκιο μου. Θα ήθελα να είναι αυτό το δικαστικό σώμα που θα βάλει τέλος σε αυτή τη φάρσα και τον παραλογισμό. Αν αυτό δεν συμβεί, έχω αρκετή υπομονή για να φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις στη ζωή ενός απλού ανθρώπου δίνεται η ευκαιρία να πει ένα μεγάλο ναι ή ένα μεγάλο όχι. Εσείς οι δικαστές από αυτή την άποψη είστε τυχεροί που αυτή η ευκαιρία σας δίνεται πάμπολλες φορές. Αυτή η διαδικασία είναι μία από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τίθεστε ενώπιον της ιστορίας.

Σήμερα θα πρέπει να πείτε όχι στην πίεση της εξουσίας, όχι στην τιμωρία χωρίς στοιχεία, όχι στις διακρίσεις, να πείτε όχι στον αρρωστημένο εθνικισμό, να πείτε ναι στη διάκριση των εξουσιών, να πείτε ναι στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να πείτε ναι στην ισότητα ενώπιον του νόμου.

Η ιστορία σέβεται και τιμά όσους παίρνουν τη σωστή απόφαση, οι άλλοι είναι απλώς παροδικοί. Ως παροδικούς και πιστούς στο κόμμα-κράτος θα αντιμετωπίσει η Ιστορία τους εισαγγελείς κα Bejko και κ. Xholi.

Έχω την πεποίθηση ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας υπηρετήσατε επαρκώς την εξουσία και τον κατά φαντασίαν πατριωτισμό. Παρακαλώ, είναι πλέον καιρός να υπηρετήσετε και τη Δικαιοσύνη, η οποία, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ύψιστη από όλες τις αρετές".

