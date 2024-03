Τεχνολογία - Επιστήμη

“Έπεσε” το Facebook, προβλήματα και με το Instagram

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε facebook, messenger ενώ προβλήματα στην ανανέωση της ροής του instagram υπάρχουν ακόμα. Η Ανακοίνωση της META.

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε facebook, messenger ενώ προβλήματα στην ανανέωση της ροής του instagram υπάρχουν ακόμα. Η Ανακοίνωση της META αναφέρει ότι «Το Facebook θα είναι σύντομα και πάλι κοντά σας» ειδοποίησε η πλατφόρμα τους χρήστες της, περίπου μισή ώρα μετά τα πρώτα προβλήματα που παρατηρήθηκαν. «Προς τον παρόν το Facebook είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η εταιρεία και συνεχίζει:

«Σε λίγα λεπτά, όμως, θα μπορείτε και πάλι να συνδεθείτε. Στο μεταξύ, διαβάστε περισσότερα για το λόγο που βλέπετε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή που δείχνετε όσο κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο».

Νωρίτερα μεγάλο πρόβλημα είχε υπάρξει σε Facebook και Instagram, αφού οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν.

Σύμφωνα με το downdetector, οι αναφορές για προβλήματα σε Facebook και Instagram είχαν «εκτοξευθεί» από τις 17:00 και μετά.

