Τεχνολογία - Επιστήμη

Meta: Επιβεβαιώθηκαν βλάβες στο Facebook και το Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρδοχή του ομίλου για το πρόβλημα που προκάλεσε αναστάστωση σε όλο τον...πλανήτη.

-

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου Meta (Facebook, Instagram, Messenger) επηρεάστηκαν σήμερα από τις 17.30 ώρα Ελλάδας, από μια σειρά βλαβών και διακοπών λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, παραδέχτηκε ο όμιλος μέσω ενός εκπροσώπου του, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ιστότοπος Downdetector.

"Είμαστε ενήμεροι ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του ομίλου.

Ο Downdetector κατέγραψε έως 580.000 αναφορές χρηστών για το Facebook και έως 92.000 για το Instagram, ωστόσο ο ιστότοπος έδειχνε αξιοσημείωτη μείωση των αναφορών λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διακοπής λειτουργίας.

"Είμαστε ενήμεροι για ένα πρόβλημα που επηρεάζει τη σύνδεση με το Facebook. Οι ομάδες των μηχανικών μας προσπαθούν εντατικά να επιλύσουν το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα", δήλωσε ο καλιφορνέζικος όμιλος στον ιστότοπό του, καταγράφοντας ενδεχόμενα προβλήματα.

Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις πλατφόρμες του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) κάθε μήνα.

Στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η διακοπή λειτουργίας του Meta προκάλεσε πολλά ειρωνικά σχόλια, κυρίως από την αντίπαλη εταιρία. "Αν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι γιατί οι διακομιστές μας λειτουργούν", αστειεύτηκε ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

Ειδήσεις σήμερα:

Το νομοσχέδιο της Μενδώνη για τα ελληνικά τραγούδια και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων

Formula 1: Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζει νέα πίστα