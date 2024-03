Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ - Χάποελ Χολόν: Παιχνίδι θρίλερ με 3 παρατάσεις (εικόνες)

Σε μια αναμέτρηση-θρίλερ με τρεις παρατάσεις, η Χάποελ Χολόν λύγισε την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική του TOP-16 του BCL και άφησε εκτός Ευρώπης τους κιτρινόμαυρους.

Η ΑΕΚ πλήρωσε τις τάσεις «αυτοχειρίας» της στον... μαραθώνιο των τριών παρατάσεων με την Χάποελ Χολόν, υπέστη την τέταρτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16» του Basketball Champions League και «έσβησε» και μαθηματικά τις ελπίδες πρόκρισής της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ένωση ηττήθηκε 108-112 από τους Ισραηλινούς στο κεκλεισμένων των θυρών -για λόγους ασφαλείας- κλειστό των Άνω Λιοσίων, με τους φιλοξενούμενους να ισορροπούν το ρεκόρ τους σε 2-2 και να συνεχίζουν να ονειρεύονται...

Σε ένα κακό ποιοτικά αγώνα, οι δύο ομάδες μοιραία πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο, δείχνοντας ανήμπορες να επιβάλουν το ρυθμό τους στο παιχνίδι, απόρροια των πολλών λαθών. Ωστόσο, η Ένωση και η κυριαρχία του Αγραβάνη στο επιθετικό ριμπάουντ έδειξε να καθαρίζει τη νίκη για τους «κιτρινόμαυρους», όταν στα 55΄΄ για τη λήξη της κανονικής διάρκειας διαμορφώθηκε το υπέρ τους 77-73. Οι παίκτες του Ηλία Ζούρου όμως έκαναν όλα τα plays λάθος και η Χάποελ τους «τιμώρησε» ισοφαρίζοντας σε 77-77 και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Το επιπλέον πεντάλεπτο ήταν «καρμπόν» του πρώτου 40λεπτου, με τη διαφορά ότι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν σε θέση νίκης στα 15΄΄ για τη λήξη, όταν ο Μισγκάφ έγραψε από τα 6,75 το 85-88. Ωστόσο, Κουζμίνσκας και Ραντλ ήταν εκεί για να σώσουν -προσωρινά- την παρτίδα, ισοφαρίζοντας από τη γραμμή των βολών σε 88-88 και διαμορφώνοντας στην εκπνοή το 90-90, με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη δεύτερη παράταση.

Ένα νέο επιθετικό ρεσιτάλ του Κουζμίνσκας έγραψε το 100-90 στο 48΄, με τον Λιθουανό να μετράει 9 πόντους στο 10-0 σερί της ΑΕΚ. Και πάλι όμως τα λάθη της ελληνικής ομάδας επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να αντιδράσουν, τρέχοντας δικό τους σερί 0-10 και στέλνοντας το ματς στην τρίτη παράταση, έχοντας αξιοποιήσει όλα τα μακρινά σουτ που επιχείρησαν.

Με το σερί της Χάποελ να φτάνει το 0-12, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να ελέγχουν την τύχη τους, όπερ και εγένετο, καθώς στα 14΄΄ για τη λήξη ο Καράμπελας έχασε την μπάλα και ο Μισγκάφ πήρε θέση και πάλι στη γραμμή των βολών, όπου μετρώντας 2/2 σφράγισε το «διπλό» για την ομάδα του (108-112).

Συγκλονιστικός από την ΑΕΚ ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ μεγάλη εμφάνιση είχε και ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 27 πόντους. Από τους φιλοξενούμενους που μέτρησαν οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ξεχώρισε ο Ντριού Κρόφορντ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 38-36, 57-61, 77-77κ.α., 85-85 παρ., 100-100 β' παρ., γ' παρ. 108-112