Πολιτική

Φιντάν για Κύπρο: να προσέχουμε από τους “λύκους με προβιά προβάτου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφορά στην Κύπρο έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ.

-

«Πρέπει να προσέχουμε από τους ‘λύκους με προβιά προβάτου’, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν αναφερόμενος στην Κύπρο λέγοντας ότι έχει γίνει βάση υλικοτεχνιής υποστήριξης όπλων και πυρομαχικών για το Ισραήλ, υπό την ονομασία ωστόσο του ανθρωπιστικού κέντρου για τη Γάζα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ομιλία του στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι πρέπει να προσέχουν από τους «λύκους με προβιά προβάτου». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στην Κύπρο είπε ΄ότι «σήμερα, ένα νησί στη μέση της Μεσογείου, ακριβώς απέναντι από τη Γάζα, έχει γίνει βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης όπλων και πυρομαχικών για το Ισραήλ. Αυτό το νησί εξακολουθεί αυτό τον σκοπό κάτω από την ονομασία του ανθρωπιστικού κέντρου για τους κατοίκους της Γάζας. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε τέτοιες χώρες»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι υπήρξε μάρτυρας μιας «επαίσχυντης ατιμωρησίας» και πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει σφαγές, θηριωδίες και κάθε είδους εγκλήματα, αλλά δεν θεωρείται υπεύθυνο». Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η εν λόγω κατάσταση τροφοδοτεί την απόγνωση και ενθαρρύνει όσους θέλουν να επιτύχουν τη δικαιοσύνη οι ίδιοι.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η εξτρεμιστική και ρατσιστική κυβέρνηση στο Ισραήλ προσπαθεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τον κόσμο». Εκτίμησε ότι «το Ισραήλ θα καταφύγει σε κάθε είδους τρόπους και μεθόδους που γνωρίζουμε πολύ καλά».

Ο Τούρκο ΥΠΕΞ είπε πως πρέπει να δείξουν ξεκάθαρα ότι όλη η Παλαιστίνη είναι το προπύργιο των μουσουλμάνων. «Μπορούμε να πάμε στη Ράφα για να το δείξουμε αυτό, μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή σε θέματα όπως η αύξηση της πίεσης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό ως ομάδα ομόφωνων υπουργών από όλο τον κόσμο». Ο Φιντάν επεσήμανε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Αιγύπτιους φίλους μπροστά στη μεγάλη ευθύνη που νιώθει η Αίγυπτος.

Υπενθυμίζοντας την απόφαση που ελήφθη στη Σύνοδο Κορυφής του Ριάντ στις 12 Νοεμβρίου 2023, ο Φιντάν είπε: "Ο αποκλεισμός γύρω από τη Γάζα πρέπει να σπάσει, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο στον πόλεμο». Ανέφερε ότι «η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα με κίνδυνο. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον λαό της Γάζας στο έλεος ή την εύνοια του Ισραήλ των ηγεμονικών δυνάμεων». έκανε την εκτίμησή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - ΚΑΠ: Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις

Ισότητα στον γάμο: Η Μητρόπολη Κέρκυρας απομακρύνει δύο βουλευτές από την εκκλησία

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)