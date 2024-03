Κόσμος

Γαζα: Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή - Πιέσεις στην Χαμάς

Δεν έχουν καταρρεύσει οι συνομιλίες για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Τι δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Οι συνομιλίες στο Κάιρο για την πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, δεν έχουν καταρρεύσει, διαβεβαίωσαν χθες Τρίτη πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, δεν έχουν αποσυρθεί ούτε η Χαμάς, ούτε κάποιο άλλο μέρος από τις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, δημοσιεύματα σε ΜΜΕ ανέφεραν πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αποχώρησε.

Εκπρόσωποι της Χαμάς δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία αυτή στο dpa.

Στέλεχος της παράταξης είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό ότι η Χαμάς αντιμετώπισε «θετικά» τις προτάσεις του Κατάρ και της Αιγύπτου, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ πως «κωλυσιεργεί και ελίσσεται».

Ο Οσάμα Χαμντάν πρόσθεσε πως «δεν θα επιτρέψουμε ο δρόμος των διαπραγματεύσεων να είναι ανοικτός, χωρίς ορίζοντα, καθώς ο πόλεμος λιμοκτονίας και εξόντωσης συνεχίζεται εναντίον του λαού μας».

Επανέλαβε ότι η η ασφάλεια του παλαιστινιακού λαού στον θύλακο θα εξασφαλιστεί μόνο αν τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ, κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αποσυρθούν πλήρως τα ισραηλινά στρατεύματα. «Αυτό είναι προτεραιότητα και δεν θα υπάρξει ανταλλαγή αιχμαλώτων αν δεν επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις φέρονται να βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει συμφωνία ακόμη λόγω «εσωτερικής διένεξης» στο Ισραήλ. Πάντως τα εναπομείναντα εμπόδια λέγεται πως είναι «οριακά».

Μπάιντεν: Στα χέρια της Χαμάς η απόφαση για ανακωχή

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τρίτη πως πιστεύει ότι είναι ανάγκη να κηρυχθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού.

«Αν αυτό συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού θα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο», είπε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η απόφαση για την κήρυξη ανακωχής και την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατούμενους βρίσκεται «στα χέρια της Χαμάς αυτή τη στιγμή».

Αντιπρόσωποι των μεσολαβητών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, διαπραγματεύονται με τη Χαμάς στο Κάιρο. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Οι δηλώσεις για το εάν έχει σημειωθεί πρόοδος ή όχι είναι αντιφατικές.

Η Ουάσιγκτον, που λέει πως ανησυχεί για ενδεχόμενη έξαρση της βίας το ραμαζάνι, ειδικά στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ να «διευκολύνει την πρόσβαση» των «ειρηνικών πιστών» στην Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, που φέτος αναμένεται να αρχίσει το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου. Οι μουσουλμάνοι θα μπορούν να προσέρχονται για να προσευχηθούν στην πλατεία «κατά τον ίδιο αριθμό με τα προηγούμενα χρόνια», διαβεβαίωσε χθες η ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε πως η κατάσταση θα «επανεκτιμάται» διαρκώς με βάση κριτήρια ασφαλείας.

Για να αποτραπεί ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από πέντε μήνες πολέμου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε επίσης να φθάσει «περισσότερη βοήθεια» στον παλαιστινιακό θύλακο επιμένοντας πως το Ισραήλ «δεν έχει δικαιολογίες» για τον περιορισμό τς εισόδου φορτηγών που περιμένουν στα σύνορα με την Αίγυπτο. Ο στρατός των ΗΠΑ έκανε χθες νέες αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με βοήθεια.

