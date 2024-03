ΗΠΑ - “Σούπερ Τρίτη”: Ήττα Μπάιντεν στην Σαμόα από άγνωστο υποψήφιο

Ένας άγνωστος επιχειρηματίας έλαβε 51 ψήφους, έναν 40 του προέδρου τον ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

-

Αν και ο Τζο Μπάιντεν «σκούπισε» όλες τις πολιτείες όπου διεξάγονταν ψηφοφορίες για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές χθες «Σούπερ Τρίτη», μια... φτωχή και μόνη περιοχή του αντιστάθηκε: η αμερικανική Σαμόα, αρχιπέλαγος του Ειρηνικού, επέλεξε αντί γι’ αυτόν τον εντελώς άσημο διεκδικητή του χρίσματος Τζέισον Πάλμερ.

Κατά στατιστικές προβολές και προβλέψεις αμερικανικών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας, με 51 ψήφους, έναντι 40 του προέδρου Μπάιντεν, κέρδισε τους έξι αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόμματος που διακυβεύονταν.

«Επιτέλους, κάτι ιδιαίτερο κι απροσδόκητο αυτή την αδιάφορη Σούπερ Τρίτη», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πολιτολόγος του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας Λάρι Σαμπάτο.

«Υ.Γ.: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Τζέισον Πάλμερ.

Honored to announce my victory in the American Samoa presidential primary. Thank you to the incredible community for your support. This win is a testament to the power of our voices. Together, we can rebuild the American Dream and shape a brighter future for all #VoteJasonPalmer pic.twitter.com/Txf771rhtI