Νέα “Τέμπη” στο Μενίδι: Δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή!

Στο παρά πέντε αποφεύχθηκε η σύγκρουση δύο τρένων στις Αχαρνές – Θρίλερ παραμονές Χριστουγέννων με… ουρλιαχτά στον ασύρματο

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών κι όπως φαίνεται από τύχη δεν σημειώθηκε και δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα της εφημερίδας «Τα Νέα», ένα συμβάν που σημειώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2023, στις 12:19, θέτει σε πλήρη αμφισβήτηση την εμπέδωση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στον σταθμό του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών κι αφορά την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε σύγκρουση δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train. Επρόκειτο για τις αμαξοστοιχίες 1313 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο-Πειραιάς και 51 (Ασημένιο Βέλος), η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των εργαζομένων του ΣΚΑ, η αμαξοστοιχία 1313 παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και λίγο έλειψε να πέσει πάνω στην αμαξοστοιχία 51, με τη σύγκρουση να αποφεύγεται κυριολεκτικά στο πάρα πέντε. Αυτό έγινε χάρη στην ετοιμότητα του υπευθύνου της τηλεδιοίκησης του ΣΚΑ, ο οποίος κυριολεκτικά ούρλιαζε στον ασύρματο, καλώντας τον μηχανοδηγό της 1313 αμαξοστοιχίας να σταματήσει, κάτι που ευτυχώς συνέβη, προτού οιδύο αμαξοστοιχίες έρθουν «αντιμέτωπες» στη γραμμή 102.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρεται μάλιστα ότι εκείνη την ώρα στην καμπίνα μηχανοδήγησης επέβαινε παρατύπως και μαθητευόμενος μηχανοδηγός, δεδομένου ότι ο κανονικός μηχανοδηγός δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή. Ο μηχανοδηγός ισχυρίστηκε ότι έγινε «υπέρβαση σήματος», δηλαδή δεν ακινητοποιήθηκε εγκαίρως το τρένο στο ερυθρό φωτόσημο, λόγω ολίσθησης των γραμμών-τροχών.

Ο ΟΣΕ ως διαχειριστής της υποδομής, προχώρησε αμέσως στην καταγραφή του σοβαρού συμβάντος, ενώ από την πλευρά της Hellenic Train επιχειρήθηκε αρχικά η υποβάθμισή του, με τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας να υποστηρίζουν κι αυτοί από την πλευρά τους ότι για το περιστατικό δεν ευθύνεται ο μηχανοδηγός, αλλά η ολισθηρότητα των γραμμών! Η εταιρεία δεν προέβη σε άλλη επίσημη εκτίμηση ή ανακοίνωση.

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δήλωσε το περιστατικό, λόγω της σοβαρότητάς του, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ προκειμένου να συντάξει το δικό του πόρισμα, ζήτησε από την Hellenic Train την ταινία του ταχογράφου για να φανεί αν υπήρξε ολίσθηση στις ράγες. Η παράδοση δεν έχει γίνει ακόμα.

Η ΡΑΣ ζητεί την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να της παραδώσουν τα πορίσματά τους.

