Life

“The 2Night show” - Kατερίνα Λιόλιου: Είμαι πάντα ερωτευμένη, δεν μπορώ την αποστειρωμένη ζωή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξομολογήθηκε η Κατερίνα Λιόλιου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show". Τι είπε για το συμβάν ενώ τραγουδούσε, το οποίο έγινε viral.

-

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με αφορμή τις νέες της εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε για το πρόσφατο συμβάν, όταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της πάνω στην πίστα, ένας άνδρας πέταξε ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

«Δεν ήρθε λουλούδι, ήρθε επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό τσιγάρο. Δεν νιώθω ότι έγινε επίτηδες, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κράτησα τέρμα την ψυχραιμία μου, μου έσκισε ένα εκατοστό το μάτι μου, έτρεχαν αίματα και ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Πονούσα πολύ εκείνη την ώρα. Ένιωσα αντί για φόβο ντροπή που με έβλεπε ο κόσμος έτσι. Ο άλλος ήρθε να πληρώσει για να πιεί το ποτό του και να με ακούσει κι εγώ τον ξενέρωσα», ανέφερε για το συμβάν η Κατερίνα Λιόλιου.

Ενώ πρόσθεσε: «Δεν μου άρεσε που δεν σηκώθηκε να μου πει συγνώμη, ότι το έκανε κατά λάθος, ενώ ξέραμε από ποιο τραπέζι έγινε. Ήμουν πολύ ευγενική, αν με δεις στο βίντεο. Του ζήτησα ευγενικά να αποχωρήσει», ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης η Κατερίνα Λιόλιου παραδέχτηκε: «Είμαι πάντα ερωτευμένη, δεν μπορώ την αποστειρωμένη ζωή, είμαι καλλιτέχνης. Πάντα υπάρχει ένα φλερτ στην ατμόσφαιρα. Φαντάσου μια ζωή χωρίς το φλερτ και τη μουσική, αυτά είναι η χρυσόσκονη της ζωής», ανέφερε στο The 2Night Show η Κατερίνα Λιόλιου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ για Μπελέρη: Η Αλβανία πρέπει να τηρήσει τους νόμους

Μητσοτάκης: Στο Βουκουρέστι για το Συνέδριο του ΕΛΚ

Άργος - Δικηγόρος 32χρονης: Η κακοποίηση της γινόταν μπροστά στα παιδιά (βίντεο)