Life

“The 2Night show” - Κούτρας και Ντσούνος: Ως “Αταίριαστοι” πήγαμε να πιαστούμε στα χέρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν οι δύο δημοσιογράφοι για την συνεργασία τους αλλά και την φιλία τους. Οι αναφορές στην προσωπική τους ζωή.

-

Οι "Αταίριαστοι" Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας βρέθηκαν καλεσμένοι στο "The 2Night Show" το βράδυ της Τρίτης (05/03).

Οι δύο δημοσιογράφο μίλησαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη δυνατή σχέση που τους ενώνει, σε φιλικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, για το "τσουβάλιασμα" των δημοσιογράφων, ενώ αποκάλυψαν και γιατί έφτασαν κοντά στο να πιαστούν στα χέρια.

"Πήγαμε να πιαστούμε στα χέρια για ένα πολύ προσωπικό θέμα, όχι επαγγελματικό. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ για τα επαγγελματικά. Μεσημέρι ήταν. Ήταν κάτι που έπρεπε να ειπωθεί και δεν ειπώθηκε για προσωπικό θέμα. Ήταν “θα σου αυτό” και “αυτό”, κρατηθήκαμε στα χέρια και τελείωσε" αποκάλυψε ο Χρήστος Κούτρας.

Σε αλλο σημείο της συνέντευξης ο Χρήστος Κούτρας ανέφερε: "Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί 24 χρόνια και 22 χρόνια παντρεμένοι".

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ντσούνος είπε για την προσωπική του ζωή: "Με τη γυναίκα μου είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι".

Για το "τσουβάλιασμα" των ανθρώπων της δημοσιογραφίας από την κοινωνία ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε πως μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι.

"Στον δρόμο μας μιλάνε. Υπήρχε μία περίοδος στο μνημόνιο που άκουγες ένα μπινελίκι λες και ψήφισες εσύ. Έχω τσακωθεί γιατί είμαι σκληρό να ανακοινώνεις μέτρα που χτυπάνε και εσένα και ο άλλος να σε βρίζει" είπε ο Χρήστος Κούτρας.

"Θεωρούν ότι είμαστε μέρος του συστήματος, καθοδηγούμενοι, πως λέμε ψέματα και τα παίρνουμε όλοι" πρόσθεσε ο Γιάννης Ντσούνος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ για Μπελέρη: Η Αλβανία πρέπει να τηρήσει τους νόμους

Μητσοτάκης: Στο Βουκουρέστι για το Συνέδριο του ΕΛΚ

Άργος - Δικηγόρος 32χρονης: Η κακοποίηση της γινόταν μπροστά στα παιδιά (βίντεο)