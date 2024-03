Κοινωνία

Άργος - 32χρονη στον ΑΝΤ1: Με βίασε, με χτύπησε και απείλησε να κάψει ζωντανά τα παιδιά μας (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” η γυναίκα που κατηγορεί τον άνδρα για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

«Η κακοποίηση μου ξεκίνησε από όταν πέθανε η μητέρα του, οπότε άρχισε να με χτυπάει διαρκώς, ακόμη και μπροστά στα παιδιά. Συνήθως όμως μέσα στο μπάνιο με κακοποιούσε, δεν έβλεπαν τα παιδιά, αλλά άκουγαν τις φωνές μου και τα κλάματα. Μου έλεγε “μην τολμήσεις και πεις στα παιδιά τι γίνεται, θα σε σκοτώσω, θα χύσεις αίμα μέσα στο μπάνιο!”», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» η γυναίκα που κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό και την σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγο της.

Εμφανίστηκε με το πρόσωπο της στην κάμερα, καθώς όπως είπε δεν έχει να φοβηθεί ή να κρύψει κάτι. Ερωτηθείσα για τους λόγους που επικαλείτο ο σύζυγος της για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που καταγγέλλει σε βάρος της διαχρονικά, ανέφερε ότι «νόμιζε πολλά στο μυαλό του και ήθελε να του ομολογήσω ότι εγώ είχα πάει με κάποιον άλλον, αλλά εγώ τιμούσα το στεφάνι μου και τα παιδιά μου».

«Άλλη φορά δεν υπήρχε τόσο μεγάλη βιαιότητα. Εκτός από τον ξυλοδαρμό μου, υπήρξε και σεξουαλική κακοποίηση μου, μου έσκισε τα ρούχα, δεν υπήρχε καμία συναίνεση όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Εγώ δεν ήθελα, εκείνος με πίεζε πολύ», ανέφερε δίνοντας και λεπτομέρειες για την συμπεριφορά του συζύγου εναντίον της.

Όπως είπε η 32χρονη Ελένη, «μου είχε πετάξει τα τηλέφωνα και δεν είχα επικοινωνία με κανέναν».

Όπως τόνισε, «Θέλω να σαπίσει στην φυλακή. Όταν βγει από την φυλακή, θα πάρω μέτρα για να μείνει μακριά μου και από τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου και να βρω μια δουλειά».

Αποκάλυψε ακόμη ότι όταν προ ημερών την απείλησε ότι θα την ρίξει στην Διώρυγα της Κορίνθου, της είπε ότι «μετά θα κάψω και τα παιδιά».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της 32χρονης στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Νωρίτερα, στον ΑΝΤ1 είχαν μιλήσει τόσο ο συνήγορος της, όσο και ο συνήγορος του συζύγου της που προφυλακίστηκε:

Ο δικηγόρος της 32χρονης δήλωσε πως η ίδια βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση τόσο ψυχολογικά, όσο και σωματικά και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αναρρώσει από τα τραύματά της. Όταν ρωτήθηκε γιατί το θύμα υπέμενε αυτήν την κατάσταση απάντησε πως «ο κατηγορούμενος δρούσε συστηματικά ανενόχλητος. Είχε αποκόψει την Ελένη, από την επαφή με την αδερφή της και τον πατέρα της. Αυτό κάνουν αυτοί που κακοποιούν συστηματικά γυναίκες».

Υπογράμμισε πως το θύμα είχε χάσει την επαφή με τον έξω κόσμο. Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης χαρακτήρισε των κατηγορούμενο έναν χειριστικό τύπο, ο οποίος είχε απομονώσει το θύμα, ο κύριος Λαμπρόπουλος συμφώνησε. Μάλιστα ειδική αναφορά έκανε στην απολογία του 34χρονου, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι λάτρης του γυναικείου φύλου. Με θέλουν όλες οι γυναίκες».

«Η Ελένη βρισκόταν κλειδωμένη σε ένα σπίτι τουλάχιστον 15 ημέρες. Ότι γινόταν, γινόταν μπροστά στα μάτια των παιδιών. Επί 15 μέρες η Ελένη δεν είχε κινητό, όταν η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα της. Για δύο εβδομάδες τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο».

Τόνισε βέβαια πως ο κατηγορούμενος δεν κακοποιούσε τα παιδιά, τα οποία ήδη παρακολουθεί ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός.

Τέλος, ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος είπε πως «δυστυχώς, στις μικρές κοινότητες δεν ανοίγουν στόματα. Από χθες όμως έλαβα τέσσερα τηλεφωνήματα και συμβούλεψα γυναίκες, οι οποίες είχαν κακοποιηθεί από τους συζύγους τους».

