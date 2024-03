Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Κέρκυρα: Σάλος για το “μπλόκο” της Μητρόπολης σε βουλευτές (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Νεκτάριος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αυλωνίτης για την στάση της τοπικής εκκλησίας, που εγείρει κύμα αντιδράσεων.

«Προσεύχομαι στο Άγιο Όρος για την κατάσταση της πατρίδος», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Νεκτάριος, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της Μητρόπολης Κέρκυρας για «απομάκρυνση» των βουλευτών του νησιού, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, από τις εκκλησίες της Κέρκυρας, λόγω της στάσης τους στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, είπε μεταξύ άλλων ότι διαμήνυσε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση ότι «την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα πάω στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ας έρθει όποιος παπάς θέλει να με διώξει από την εκκλησία».

Επεσήμανε ότι «εγώ έχω μεγαλώσει στην εκκλησία, έχω ευεργετηθεί από την εκκλησία στα παιδικά μου χρόνια και είμαι πάντα κοντά στην Εκκλησία».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε δε τον Μητροπολίτη Κέρκυρας ότι «διαχωρίζει το ποίμνιο του και λειτουργεί κομματικά. Τον ρωτάω “αν έρθει ο κ. Δένδιας που είναι γέννημα – θρέμμα της Κέρκυρας ή αν έρθει ο Πρωθυπουργός στο νησί, θα λειτουργήσει όπως και με τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ».

Για το θέμα μίλησε και ο Μητροπολίτης, πρώην Καλαβρύτων, Αμβρόσιος:

Το χρονικό της σύγκρουσης

Με μία ομόφωνη ανοιχτή επιστολή- ψήφισμα, η Γενική Ιερατική σύναξη Κέρκυρας, η οποία διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη διότι «οι δύο βουλευτές του Νομού που ανήκουν στην αντιπολίτευση, υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τους καλεί να απέχουν από οποιαδήποτε εκκλησιαστική εκδήλωση, ενώ τους απαγορεύει να μετέχουν και της Θείας Κοινωνίας».

Το ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…οι δύο βουλευτές του Νομού μας που ανήκουν στην αντιπολίτευση, παρότι είχαν ενημερωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίσημη επιστολή ότι το νομοσχέδιο αυτό απάδει στις θέσεις και στην πίστη του ορθόδοξου χριστιανού, εντούτοις το υπερψήφισαν. Έσφαλαν πνευματικώς βαρύτατα, είτε επειδή ακολούθησαν την «κομματική πειθαρχία», είτε επειδή δεν κατανοούν, ότι για να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας οφείλει να ακολουθεί- υπακούει στις διδαχές της, όχι κατά περίπτωση, αλλά εν συνόλω, είτε, πόσο μάλλον, επειδή οι ίδιοι είναι πεπεισμένοι ότι ο γάμος είναι κοινωνική τελετή και όχι μυστήριο και ότι η τεκνοθεσία παιδιών δεν χρειάζεται να λαμβάνει υπόψιν ότι ένα παιδί πρέπει να έχει πατέρα και μητέρα εξ αρχής, αλλά είναι ανεξάρτητη από την εκ Θεού και εκ φύσεως σύσταση της οικογένειας.

Για μας λοιπόν, αυτοί οι δύο βουλευτές δεν δύνανται να θεωρούν τους εαυτούς τους, ως ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη όμως και αν η συνείδησή τους δεν αντιλαμβάνεται το βαρύτατο πνευματικό και ηθικό ολίσθημα, στο οποίο έπεσαν, εμείς οφείλουμε να τους το επισημάνουμε και το πράττουμε δημοσίως. Τους καλούμε λοιπόν, να απέχουν από οποιαδήποτε εκκλησιαστική εκδήλωση, δεν θεωρούμε ότι τους επιτρέπεται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων και τους προτρέπουμε σε μετάνοια για το ατόπημά τους. Δηλώνουμε, πάντως, ότι δεν θα τους αποδώσουμε στο εξής καμία τιμή που απορρέει από τη σχέση Πολιτείας και Εκκλησίας στις επίσημες εκδηλώσεις, στις ενοριακές λατρευτικές συνάξεις και λιτανείες και τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Στο ψήφισμα αποδίδονται τα εύσημα στον κυβερνητικό βουλευτή του Νομού, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «επέδειξε φρόνημα ορθοδόξου χριστιανού, διεφύλαξε ακέραιη τη συνείδησή του.. παρότι ήρθε σε δύσκολη θέση έναντι του κόμματός του».

Αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε γραπτή δήλωση του βουλευτή Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Αυλωνίτη, που εξεδόθη το πρωί της Τετάρτης, αναφέρεται:

«Με έκπληξη και θλίψη διαβάσαμε τη δημόσια ανακοίνωση της Ιερατικής Σύναξης Μητρόπολης Κέρκυρας, εγγραφείσα καθ’ υπόδειξη του Μητροπολίτη Νεκταρίου, με την οποία οι δύο βουλευτές Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) και Δημήτρης Μπιάγκης (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ) καλούνται να απέχουν από οποιαδήποτε εκκλησιαστική εκδήλωση, λόγω της υπερψήφισης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Θα περίμενε κανείς από την ηγεσία της τοπικής μας εκκλησίας ότι δεν θα διαχώριζε με αυτόν τον σκοταδιστικό τρόπο τα τέκνα της, πόσω μάλλον όταν ο διαχωρισμός υποκρύπτει και ευθεία παρέμβαση με κομματικά κριτήρια, αλλά στην περίπτωση της ηγεσίας της Εκκλησίας της Κέρκυρας φαίνεται ότι λαθεύομε.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι ουδείς, πόσω μάλλον όσοι δεν έχουν σεβαστεί ποικιλοτρόπως τους εθιμικούς κανόνες του νησιού μας, δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη συμμετοχή στις πατροπαράδοτες εκδηλώσεις του τόπου μας. Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι η Παιδεία της Κέρκυρας και ο πολιτισμός της θρησκευτικής της ζωής διαχρονικά δεν χαρακτηρίζονται από αντιλήψεις και πρακτικές που στερούνται της λάμψης και της αγάπης προς τον άνθρωπο. Άλλωστε η Εκκλησία δεν έχει ιδιοκτήτη, ανήκει πρωτίστως στον Θεό και φυσικά σε όλο το λαό. Δεν αποτελεί ιδιοκτησία της ηγεσίας της τοπικής μας εκκλησίας. Πάνω από όλα η Εκκλησία είναι μεγαλόθυμη, καλόγνωμη, προστρέχουσα στους έχοντες ανάγκη, αλληλέγγυα και συμπάσχουσα. Δεν επιχειρεί διαχωρισμούς, δεν χρησιμοποιεί κακοποιητικό λόγο, απαξιωτικές εκφράσεις, δεν διαπομπεύει και δεν θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την συνείδηση των πολιτών. Ή μήπως όχι;

Δηλώνουμε πάντως ότι ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ως γέννημα-θρέμμα Κερκυραίος, θα λάβει μέρος κανονικά στις εκδηλώσεις του νησιού του, θρησκευτικές και μη, όπως πράττει κάθε χρόνο είτε ως αιρετός είτε ως απλός πολίτης, με βαθύ σεβασμό στην θρησκευτική πίστη ενός εκάστου και αγάπη για τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Όσο για τα περί μη απόδοσης τιμών και επισήμων θέσεων στο βουλευτή εφεξής, ουδόλως μας ενδιαφέρουν, ούτε και τα επιδιώξαμε ποτέ και γι’ αυτό η «φοβέρα» του Μητροπολίτη δεν μας αγγίζει διόλου. Κρίμα, όμως! Κρίμα, η άλλοτε ανοικτή σε όλους και πρωτοπόρα σε πνεύμα και παιδεία Εκκλησία της Κέρκυρας, να κατακτά πανελλαδική πρωτιά σε σκοταδιστικές νοοτροπίες και εκφράσεις. Να γνωρίζει η ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας ότι ως βουλευτής ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης θα συνεχίσει να ψηφίζει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους υπακούων στη συνείδηση του και δεν θα παίρνει άδεια από την εκάστοτε τοπική ηγεσία της Εκκλησίας και το Μητροπολίτη.

Υ.Γ.: Τέλος, επειδή δεν προκύπτει από την εν λόγω ανακοίνωση, περιμένουμε να δούμε αν τα περίφημα «μέτρα αποκλεισμού» κατά των δύο βουλευτών, θα ισχύσουν το ίδιο και με την ίδια ένταση και για όλους τους αιρετούς που ψήφισαν υπέρ του επίμαχου νόμου (π.χ. για τον συντοπίτη μας Υπουργό κ. Δένδια σε περίπτωση έλευσής του στην Κέρκυρα ή και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό)».

Στην εκπομπή μίλησε και ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Νίκος Παπαδόπουλος:





Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι «Η απόφαση της Μητρόπολης Κέρκυρας να θέσει εκτός Εκκλησίας τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, καθώς και τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μπιάγκη, με αφορμή το ότι άσκησαν με συνέπεια τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, μας αναγκάζει να «υπενθυμίσουμε» στην Εκκλησία τον δικό της ρόλο στην κοινωνία για αλληλεγγύη και αδελφοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση αυτή, επιστρέφει στην Μητρόπολη την «βαθιά απογοήτευση» που αναφέρει στην ανακοίνωσή της και την καλεί να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι στο ποίμνιό της. Να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς καταδίκες και «αφορισμούς», αλλά με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και δεκτικότητα απέναντι σε όλους. Αυτό που αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά είναι η αναγκαιότητα να ξεκινήσει άμεσα μια συζήτηση για τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταθέτει σύντομα τη σχετική πρόταση Νόμου».

