Ο Αντσελότι κινδυνεύει με φυλάκιση επειδή...

Διαβάστε τον λόγο για τον οποίο κινδυνεύει με φυλάκιση ο Ιταλός προπονητής της “Βασίλισσας”.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρεάλ Μαδρίτης η είδηση πως ο τεχνικός της ομάδας, Κάρλο Αντσελότι, κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση για φορολογικές παραβάσεις!

Συγκεκριμένα η εισαγγελία της ισπανικής πρωτεύουσας προτείνει πενταετή φυλάκιση για τον διάσημο Ιταλό προπονητή της «βασίλισσας», καθώς κατηγορείται ότι απέκρυψε από τις φορολογικές αρχές της χώρας αρκετά εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-15, δηλαδή κατά την πρώτη θητεία του στον πάγκο των «μπλάνκος».

Ο Ιταλός τεχνικός έχει παραδεχθεί ότι είχε οδηγηθεί σε λάθος αποφάσεις, καθώς αποδέχτηκε λανθασμένες συμβουλές τότε από τους λογιστές του.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο Αντσελότι απέκρυψε τα ποσά που έλαβε από τα εμπορικά δικαιώματα της εικόνας του από διαφημιστικές αρχές και το τμήμα μάρκετινγκ της ομάδας της Μαδρίτης.

