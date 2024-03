Life

“The 2Night show”: Γυναικεία υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Δύο εκλεκτές καλεσμένες υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε, Τετάρτη 6 Μαρτίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαρία Λόη.

Η βραβευμένη σεφ, που διαπρέπει στην Αμερική, περιγράφει πώς κατάφερε να κάνει το εστιατόριό της στο Μανχάταν γαστρονομικό προορισμό, μιλάει για τα ελληνικά προϊόντα της, τα «Loi», που έχουν γίνει ανάρπαστα στα super market, αλλά και για τις εκπομπές που εμφανίζεται σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Πώς κατάφερε να κάνει τους Αμερικανούς να τρώνε φασολάδα και τζατζίκι;

Πώς έφτασε η ελληνική κουζίνα στη 2η θέση του Taste Atlas;

Ποιοι διάσημοι τρώνε από τα χεράκια της;

Τέλος, μιλάει για το φιλανθρωπικό σωματείο «Loukoumi Project», που με έναν τρόπο τη βοηθάει να υλοποιήσει τα όνειρα της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Klavdia, η νεαρή τραγουδίστρια με την εκπληκτική φωνή και το μοναδικό στυλ, που έρχεται για να κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί πριν από το «The Voice» πήγε στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»;

Στεναχωρήθηκε που το τραγούδι της, πέρυσι, δεν πέρασε στην Eurovision;

Πώς νιώθει για τη συνεργασία της με τον Διονύση Σαββόπουλο;

Σε ποιο τραγούδι της έκανε like στο Tik Tok η Christina Αguilera;

Τέλος, η ταλαντούχα Klavdia λέει a Capella ένα ποντιακό τραγούδι.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης