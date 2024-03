Life

“Ψυχοκόρες“ - Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1: Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές (εικόνες)

Λίγο πριν το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1 της σειράς “Ψυχοκόρες“, γνωρίστε τους πρωταγωνιστές.

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ξεκινούν την τηλεοπτική τους διαδρομή, απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο.

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές των τριών σπιτιών που υποδέχονται τη Μαρίκα, τη Βασιλική, τη Φρόσω και τη Δεσποινιώ μιλούν on camera για τους ήρωες που ενσάρκωσαν στη δραματική υπερπαραγωγή εποχής.

Οικογένεια Αρδίτη

Οικογένεια Κοτρώτση

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά, Οδυσσέας Πετράκης και Γιώργος Ζιάκας μάς γνωρίζουν τους χαρακτήρες τους στη σειρά που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Μέσα από τρία βίντεο, οι οικογένειες Αρδίτη, Κοτρώτση και Νάτση μάς βάζουν στα σπίτια τους, εκεί όπου οι τέσσερις Ψυχοκόρες ανακαλύπτουν με τον πιο σκληρό τρόπο, πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να μετατραπεί στο χειρότερο εφιάλτη και πώς μία σανίδα σωτηρίας μπορεί να σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα τους.

Οικογένεια Νάτση

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» κάνουν πρεμιέρα απόψε στις 21:00, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της δεκαετίας του ‘50 για ένα θεσμό-ταμπού της ελληνικής κοινωνίας που εξαφάνισε δεκάδες νεαρά κορίτσια στα δωμάτια υπηρεσίας.

#Psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

