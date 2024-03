Κόσμος

Ουκρανία: Το “ευχαριστώ” του Μπλίνκεν στον Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

-

Τις ευχαριστίες της αμερικανικής κυβέρνησης για για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός και ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσαν τη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και των κοινών μας αξιών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Σώθηκε αρχαιολογικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας (εικόνες)

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)