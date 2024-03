Υγεία - Περιβάλλον

Μηνιγγίτιδα: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Πάτρα μετά το τρίτο κρούσμα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα μετά και το τρίτο κρούσμα μηνιγγίτιδας φοιτητή. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει επί τόπου παρέμβαση την Πέμπτη στην Πάτρα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα μετά και το τρίτο κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του πανεπιστήμιου και γι' αυτό αύριο, Πέμπτη, μεταβαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Τα τρία κρούσματα μηνιγγίτιδας αφορούν φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Πάτρας και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ κατά τη χρονική περίοδο 11 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα Τρίτη.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επιτηρεί τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο ως υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα και ενημερώνει αρμοδίως το Υπουργείο Υγείας. Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 η επίπτωση της νόσου έφτασε στα χαμηλότερά της επίπεδα γεγονός που αποδόθηκε στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων (κοινωνική αποστασιοποίηση, χρήση μάσκας, κλείσιμο σχολείων). Ωστόσο, το έτος 2023 η επίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου αυξήθηκε φτάνοντας σε προπανδημικά επίπεδα και εντός του έτους 2024 έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ συνολικά 12 κρούσματα από όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, τρία (3) από τα παραπάνω κρούσματα αφορούν φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της πόλης της Πάτρας και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ κατά τη χρονική περίοδο 11/1/2024 ως σήμερα. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η ανίχνευση 3 κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου της ίδιας οροομάδας σε έναν Οργανισμό (Σχολείο, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, κ.α.) κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών συνιστά έξαρση κρουσμάτων και συστήνεται η επέκταση της χορήγησης χημειοπροφύλαξης σε ευρύτερο κύκλο από τις στενές επαφές και στοχευμένος εμβολιασμός στις στενές επαφές των κρουσμάτων.

Από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Απέστειλε οδηγίες σχετικά με τη διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων και την άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και εντολής από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, αύριο (Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024) το πρωί θα πραγματοποιήσει επί τόπου παρέμβαση με τη μετάβαση κλιμακίου και τη συμμετοχή των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στην Πάτρα. Το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των φοιτητών που φοιτούν στα τμήματα όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα και θα χορηγήσει χημειοπροφύλαξη στις στενές αλλά και τις ευρύτερες επαφές των κρουσμάτων, ενώ συστήνεται στοχευμένος εμβολιασμός των στενών επαφών, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ).

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία που έχει η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Οι πολίτες και κυρίως νεαρά άτομα που έχουν κλινικά συμπτώματα συμβατά με τη νόσο (Πυρετό και εξάνθημα) πρέπει άμεσα να απευθύνονται σε Ιατρό. Οι Ιατροί επί υποψίας μηνιγγίτιδας πρέπει άμεσα να χορηγούν θεραπεία και να παραπέμπουν σε νοσοκομείο.»

