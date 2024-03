Κόσμος

Ερυθρά θάλασσα: Τουλάχιστον 2 νεκροί από την επίθεση στο πλοίο True Confidence

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι τα πρώτα θύματα από τότε που οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Πληροφορίες υπάρχουν και για τραυματίες.

-

Τουλάχιστον δύο ναυτικοί σκοτώθηκαν από την επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στο πλοίο True Confidence, στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε το πλήρωμά του και επιβεβαίωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι δύο ναυτικοί είναι τα πρώτα θύματα αφότου οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων στην περιοχή αυτήν, τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Άλλοι έξι ναυτικοί τραυματίστηκαν. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 23 άτομα, 20 ναυτικοί και τρεις ένοπλοι φρουροί. Οι 15 από αυτούς κατάγονταν από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από το Βιετνάμ, δύο από τη Σρι Λάνκα, ένας από την Ινδία και ένας από το Νεπάλ.

Λίγο νωρίτερα οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, αναφέροντας ότι έπληξαν το True Confidence με πυραύλους, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. «Η επιχείρηση έγινε αφού το πλήρωμα αγνόησε τα προειδοποιητικά μηνύματα από τις ναυτικές δυνάμεις της Υεμένης» ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, σε ομιλία του στην τηλεόραση.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Σώθηκε αρχαιολογικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας (εικόνες)

Μπελέρη: Έκτακτο ψήφισμα του ΕΛΚ μετά από πρόταση της ΝΔ



Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας: Θύματα bullying μιλούν στον ΑΝΤ1