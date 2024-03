Κοινωνία

Τροιζήνα: Είχαν θάψει ναρκωτικά σε βαρέλια (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικά εντοπίστηκε θαμμένη σε οικόπεδο στην Τροιζήνα.

Βαρέλια και σακούλες που περιείχαν συνολικά 48 κιλά και 880 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία εντός οικοπέδου στην Τροιζήνα.

Επίσης σε έτερο σημείο του οικοπέδου βρέθηκαν 50 τμήματα ξερών κορμών δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε εξοπλισμός καλλιέργειας.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας, προέκυψε ότι τα ανωτέρω ανευρεθέντα ανήκουν σε 58χρονο ημεδαπό και συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία δρώντας μεθοδικά και στοχευμένα, τον εντόπισε πλησίον της οικίας του, σε όμορο οικόπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και έτερων εμπλεκόμενων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 5-3-2024, 71χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για παράνομη απασχόληση μη νόμιμων αλλοδαπών και διευκόλυνση της παράνομης διαμονής τους στη χώρα.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

