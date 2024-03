Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

-

Σήμερα, 7 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμώνται:

Των εν Χερσώνι επισκοπευσάντων αγίων ιερομαρτύρων Αγαθοδώρου, Αιθέριου, Βασιλέως, Ελπιδίου, Ευγενίου, Ευφραίμ και Καπίτωνος.

Οσίων Αρκαδίου και Νέστορος, επισκόπων Τριμυθούντος.

Εφραίμ πατριάρχου Αντιοχείας.

Παύλου απλού του ομολογητού και Λαυρεντίου του εκ Μεγάρων, κτίτορος της μονής «Φανερωμένης», εν Σαλαμίνι).

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ευγένιος, Ευγένης

Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 06:47 , η δύση ήλιου στις 18:24 και η Σελήνη είναι 26,1 ημερών.





O άγιος Παύλος εκλήθη απλός, διότι ήταν αγράμματος γεωργός αλλά συγχρόνως άκακος και με απλοϊκούς τρόπους. Η σύζυγός του ήταν ακριβώς το αντίθετο. Παρουσιαζόταν ως ευγενής και ειρωνευόταν τον όσιο, διότι ξόδευε τις ώρες του σε προσευχές και ψαλμούς. Έφθασε δε στο σημείο, να προδώσει τη συζυγική της πίστη. Όταν ο Παύλος βεβαιώθηκε για την απιστία της δεν οργίστηκε, αλλά την εγκατέλειψε και αποφάσισε να αφιερωθεί στο μοναχικό βίο. Γι` αυτό πήγε στη έρημο κοντά στον Μέγα Αντώνιο. Εκεί κοντά στον διδάσκαλο της ερήμου, ανέπτυξε πλούσιες ασκητικές αρετές και αξιώθηκε του χαρίσματος να θαυματουργεί. Εκοιμήθη οσιακά σε βαθύτατο γήρας. O όσιος Λαυρέντιος, γεννήθηκε στα Μέγαρα από ευσεβείς γονείς, τον Δημήτριο και την Κυριακή. Το επάγγελμά του ήταν γεωργός και οικοδόμος. Παντρεύτηκε τη Βασίλω και απέκτησε δύο γιους τον Ιωάννη και τον Δημήτριο. Κάποιο βράδυ, είδε στον ύπνο του την Παναγία, η οποία του υπέδειξε να πάει στη Σαλαμίνα, όπου κατόπιν προσευχής, βρήκε τη σεπτή εικόνα της και πάνω στα ερείπια παλαιάς Μονής το 1682 οικοδόμησε νέα, τη γνωστή ως σήμερα Μονή της Φανερωμένης. Εκεί αργότερα εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Λαυρέντιος. Μοναχή έγινε και η σύζυγός του, η οποία μετονομάσθηκε σε Βασσιανή. Για τα πολλά του χαρίσματα και τη καθαρότητα της καρδιάς του αξιώθηκε από την Θεοτόκο να τελεί θαύματα. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 6 Μαρτίου 1707, η μνήμη του όμως τελείται στις 7 Μαρτίου. Πηγή: ecclesia.gr Ειδήσεις σήμερα: Τραμπ σε Μπάιντεν: Ντιμπέιτ, οπουδήποτε, οποτεδήποτε Ερυθρά Θάλασσα: Φονική η επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στα προημιτελικά