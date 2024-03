Οικονομία

Έξωση άνεργης στον Βύρωνα: Της ζητούν 240000 ευρώ για δάνειο με υπόλοιπο 130000

Η γυναίκα που απειλώντας να αυτοκτονήσει σταμάτησε χθες την έξωσή της, μίλησε στον ΑΝΤ1.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Αναστασία Αμπελά, η γυναίκα που την Τετάρτη απειλώντας να πέσει από το μπαλκόνι της, σταμάτησε την έξωση από το σπίτι της στον Βύρωνα.

Όπως εξήγησε, «πήρα ένα σπίτι 200.000, μαζί με κάτι επισκευές πήγε 210.000 ευρώ δώσαμε τις 70.000 ευρώ και πήραμε ένα δάνειο 130.000 ευρώ.

Το 2015 έκλεισα το γραφείο μου και το δάνειο ήταν σε συναλλαγματικό ελβετικό φράγκο.

Μέχρι το 2015 το κεφάλαιο ήταν 50.000 και το καλοκαίρι μαζί με τους τόκους έφτασε 240.000.

Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, έστειλε η τράπεζα διαταγή πληρωμής και πήρε δικάσιμο το 2030.

Προχώρησαν σε κατάσχεση, δικάστηκε για το 2028 και το δάνειο πουλήθηκε στα funds».

Όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση, δεν μπήκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό, «γιατί έχουμε ένα πατρικό με τις αδερφές μου, μέσα στο οποίο μένει ο πατέρας μου και θα έπρεπε να εκποιηθεί, για να σωθεί η Α‘ κατοικία μου».

Χθες, όπως λέει, «ήρθε το fund μαζί με τα έγγραφα, παρά το ότι είχαν λάβει ότι, δεν έχει κριθεί δικάσιμη» και πρόσθεσε, «δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί το ποσό είναι 50.000 και έχω δώσει 170.000, ενώ οι τόκοι είναι 240.000».

«Εγώ αυτό που θέλω είναι να τηρηθεί ο νόμος, απαιτώ να περάσω δικαστήριο, να δικαστώ», τόνισε και κατέληξε πως, «είμαι στα ευάλωτα νοικοκυριά, με 4500 τον χρόνο, αλλά επειδή έχω το πατρικό μου, με βάζει με τα τεκμήρια στις 8000 και φεύγω από τα ευάλωτα».





