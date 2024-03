Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για έρπη ζωστήρα: Είναι εμμέσως υποχρεωτικό, για να προφυλασσόμαστε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για τα κρούσματα μηνιγγίτιδας, το εμβόλιο για τον έρπη ζωστήρα και τον κορονοϊό.

-

Για τα πρόσφατα κρούσματα μηνιγγίτιδας στην Πάτρα και το εμβόλιο του έρπη ζωστήρα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Δήλωσε πως υπάρχουν τρία κρούσματα, εκ των οποίων τα δύο «πάνε καλύτερα». Ο 20χρονος που διαγνώσθηκε χτες 6 Μαρτίου, βρίσκεται διασωληνομένος στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Τόνισε πως έχουν «αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές μηνιγγίτιδα. Μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο. Ξεκινάει με πονοκέφαλο, πυρετό και εξανθήματα. Μεταδίδεται με τα σταγονίδια και τις επιφάνειες. Έχουν δοθεί οδηγίες στην ΥΠΕ».

Υπογράμμισε πως οι αποκριάτικες εκδηλώσεις αποτελούν μία δύσκολη κατάσταση. «Για αυτόν τον λόγο κατεβαίνει ο ΕΟΔΥ στην Πάτρα».

Αναφορικά με το εμβόλιο για τον έρπη ζωστήρα το οποίο κοστίζει 165 ευρώ, δήλωσε πως παρ’ όλο που δεν είναι υποχρεωτικό, πρέπει να γίνεται για να προφυλάσσεται η υγεία. «Είναι εμμέσως υποχρεωτικό. Όσοι είναι άνω τον 60 με υποκείμενα νοσήματα πρέπει να το κάνουν».

Τέλος για τον Covid-19 δήλωσε πως «δεν είπαμε πως τελειώσαμε με τον Covid. Τελειώσαμε από το εμβόλιο για αυτήν την χρονιά. Κάθε χρόνο θα κάνουμε εμβόλιο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα πρέπει να εμβολιάζονται. Ο κορονοϊός είναι εδώ, όπως και οι υποπαραλλαγές του, απλά έχει αλλάξει ο τύπος τους».





Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ σε Μπάιντεν: Ντιμπέιτ, οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Ερυθρά Θάλασσα: Φονική η επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο

Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στα προημιτελικά