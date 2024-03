Life

“The 2Night show” - Klavdia: Με έχουν συγκρίνει με τη Νανά Μούσχουρη

Την Klavdia φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής “The 2Night show”

H Klavdia, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Voice, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή, The 2Night Show και αναφέρθηκε στην πορεία της στο τραγούδι, τη συνεργασία με τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και το βίντεο στο Tik Tok που της έκανε like η Aguilera.

Αρχικά ανέφερε: «Δυσκολεύομαι να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς γυαλιά. Με έχουν συγκρίνει πολλές φορές με τη Νανά Μούσχουρη λόγω των γυαλιών. Τα γυαλιά δεν τα φοράω μόνο για στυλ, δεν βλέπω κιόλας.

Στο Voice πήγα 16 ετών, το ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα να πάω την προηγούμενη χρονιά αλλά δεν επιτρεπόταν λόγω ορίου ηλικίας. Πήγα στο Ελλάδα έχεις Ταλέντο για να φάω την κρυάδα της τηλεόρασης, να καταλάβω πως δουλεύει γιατί δεν είχα ιδέα. Πήρα την κρυάδα μου και είπα “Ωραία, πάμε για Voice τώρα”. Στο Voice γύρισαν όλοι και ο Κωστής Μαραβέγιας μπλόκαρε τον Μουζουράκη. Αλλά εγώ πήγα στην Έλενα Παπαρίζου γιατί ήταν το είδωλό μου από μικρή.».

Και πρόσθεσε: «Φτάσαμε στην 7αδα για την Eurovision, ήμουν πολύ χαρούμενη για αυτό, δεν στεναχωρήθηκα και είναι ένας από τους στόχους μου να πάω. Πίστεψα ότι συνέβη για κάποιον λόγο και ίσως για καλό. Έτσι θέλω να το βλέπω! Με τη Μαρίνα Σάττι νιώθω μια ασφάλεια, έχει φοβερή φωνή, ταλαντούχα. Τη θαυμάζω από τα ξεκινήματά της και μου βγάζει εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι θα έχει μια ωραία δουλειά και θα την παρουσιάσει.»

Και συνέχισε λέγοντας η Klavdia: «Μετά το The Voice με πήρε τηλέφωνο η μάνατζερ του Διονύση Σαββόπουλου να συνεργαστούμε για μια συναυλία. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά. Είχα άρνηση, δεν το πίστευα! Τελικά βρεθήκαμε, τα συζητήσαμε. Ένιωθα ένα δέος, σοκ! Μου είπε ο άνθρωπος ότι ήθελε φρέσκιες φωνές και με είχε ανακαλύψει από το The Voice. Και μετά συνεχίσαμε και στο Άλσος τον χειμώνα και πήγε φανταστικά αυτό το πρότζεκτ μέχρι τον κορονοϊό.»!

Και αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Ανέβασα ένα βίντεο στο TikTok και έκανε like η Κριστίνα Αγκιλέρα. Ανέβασα ένα cover από ένα τραγούδι της, βλέπω στις ειδοποιήσεις μου το όνομά της, βεβαιώθηκα ότι είναι το δικό της, το έκανα σκρινσοτ και το έστειλα σε όλους. Σκέφτηκα ότι για να πάτησε like μάλλον της άρεσε»