“The 2Night show” - Μαρία Λόη: Επέμενα να έχω ελληνικά προϊόντα και το πέτυχα

Η διακεκριμένη Ελληνίδα σεφ μίλησε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Μαρία Λόη επέστρεψε για λίγο από την Αμερική στην Ελλάδα, όπου και βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η διακεκριμένη Ελληνίδα σεφ μίλησε για την απόφασή της να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αμερική, όπου και έχει ανοίξει το δικό της εστιατόριο…

«Μου έκαναν πρόταση στην Αμερική για άλλη δουλειά και πήγα για τα φαγητά. Δεν είχα δυσκολίες το πρώτο διάστημα στην Αμερική. Εγώ στην ουσία δεν ήμουν σεφ, άσχετα αν παίρνω τώρα το πρώτο βραβείο στο Λος Άντζελες. Πριν ήμουν λομπίστρια και ήξερα τι θέλουν οι μεγάλες εταιρείες και τον πρώτο μήνα άνοιξα εστιατόριο. Υπάρχει γραφειοκρατία στην Αμερική και είναι δύσκολη», είπε αρχικά η Μαρία Λόη.

Η πετυχημένη σεφ μίλησε για το εστιατόριό της το οποίο σερβίρει μόνο ελληνικά πιάτα, αλλά και την τηλεοπτική της εμπειρία…

«Επέμενα να έχω ελληνικά προϊόντα και το πέτυχα. Και έτσι τώρα όχι μόνο το περάσαμε αυτό αλλά αγοράζουν και ελληνικό κρασί από τις κάβες. Τα προϊόντα που φτιάχναμε, όπως τζατζίκι, τα πουλάμε σε χιλιάδες super market με την επωνυμία Λόη.

Βγαίνω και σε ένα κανάλι που είναι σαν κατάστημα μεγάλο και τα παρουσιάζω μόνη μου. Τις φτιάχνουμε τις πίτες στην Ελλάδα και έρχονται κατεψυγμένες στην Αμερική. Εκεί σου μετράνε τον χρόνο και σου λένε στα 8,5 λεπτά πρέπει να πουληθούν 6,5 χιλιάδες δολάρια. Εγώ στα 5,5 λεπτά πούλησα 96 χιλιάδες και τρελάθηκαν», είπε η Μαρία Λόη.

«Κλείνω 13 χρόνια στην Αμερική. Δεν μου λείπει η Ελλάδα, έρχομαι. Το εστιατόριό μου έχουμε 82% πελάτες που επιστρέφουν! Είναι μεγάλο ποσοστό να έρχονται σε εμάς. Τα αγαπημένα φαγητά των Αμερικανών είναι το ψάρι, η φασολάδα και η ελληνική σαλάτα», είπε κλείνοντας η Μαρία Λόη καλεσμένη στο The 2Night Show.

