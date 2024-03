Κοινωνία

Τροχαίο με νεκρό υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού

Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο ένστολος του Πολεμικού Ναυτικού.

Νεκρός είναι 39χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, μετά από τροχαίο που έγινε στη Σαλαμίνα.

Ο 39χρονος επικελευστής της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» κινείτο επί της λεωφόρου Αιαντείου, όπως και το όχημα μίας 62χρονης.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε κατεύθυνση τη Σαλαμίνα, στο ύψος της οδού Ικάρου, έκανε αριστερή αλλαγή πορείας, για να στρίψει στην Ικάρου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Να σημειωθεί πως, ο 39χρονος φορούσε κράνος, ενώ η 62χρονη δεν φορούσε ζώνη.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

