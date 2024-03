Πολιτική

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή

Δεύτερη ημέρα της συζήτησης για το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση.

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λόγω του μεγάλου αριθμού των βουλευτών, που εγγράφησαν στον κατάλογο των ομιλητών, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ, ενώ πριν την ψηφοφορία αναμένεται να λάβουν το λόγο ο πρωθυπουργός και αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται ότι χθες, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες, εξάλλου, αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας, επί της αρχής και επί των άρθρων που αφορούν στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και το ΚΚΕ.

Σήμερα που η κοινωνία είναι πολύ πιο ώριμη, στην αντιπολίτευση εξακολουθούν να υποδύονται τους επαναστάτες, ενώ στην πραγματικότητα συμπεριφέρονται ως στρουθοκάμηλοι που αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, είπε στην τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ο βουλευτής της ΝΔ, Μ. Χαρακόπουλος. «Είναι οξύμωρο η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει αρχηγό που σπούδασε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αμερικής και στην Ελλάδα να αρνείται τη σύσταση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ το οποίο εν μία νυκτί άλλαξε θέση υποκύπτοντας στις σειρήνες του λαϊκισμού. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους μας» είπε ο κ. Χαρακόπουλος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευ. Αποστολάκης είπε ότι η χώρα, η κοινωνία, αλλά και η οικονομία μας «ωφελείται μόνο από το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο», το οποίο, ενισχυμένο, θα λειτουργεί ως πυλώνας της ελεύθερης διδασκαλίας και έρευνας και θα είναι εγγυητής της κοινωνικής κινητικότητας και της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες, που θα απολαμβάνουν το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της παιδείας. «Μέσα από αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο κατάφερε η μικρή μας χώρα να σταθεί στα πόδια της στο παρελθόν και μέσα από αυτό θα το καταφέρει ξανά», είπε ο κ. Αποστολάκης.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και λέμε «Ναι» στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά μετά από διάλογο και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γ. Μουλκιώτης. Λέμε «Ναι» στην αποκέντρωση μη κρατικών πανεπιστημίων και θέσπιση κριτηρίων με κανόνες στην εισαγωγή σε αυτά. Αλλά λέμε «Όχι» στα μη κερδοσκοπικά παραρτήματα από κερδοσκοπικά funds, τόνισε ο κ. Μουλκιώτης.

