Κοινωνία

Πειραιώς: Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο

Πυροτεχνουργοί έσπευσαν επί τόπου για το ύποπτο σακίδιο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, όταν εντοπίστηκε σακίδιο πάνω σε μονάδα κλιματιστικού στον Ταύρο.

Το ύποπτο σακίδιο εντοπίστηκε σε κτήριο στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας και στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεκόπη για λόγους ασφαλείας.

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές:

Πέτρου Ράλλη και Πειραιώς, τα οχήματα διοχετεύονται στην Πέτρου Ράλλη

Πειραιώς και Λαμία, τα οχήματα διοχετεύονται στη Λαμία

Κωνσταντινουπόλεως: στο ύψος του γηπέδου «Χάρης Παυλίδης» δεν κινούνται οχήματα προς την Πειραιώς

Χαμοστέρνας προς Πειραιώς, στο ύψος στη Ορέστου, τα οχήματα διοχετεύονται προς την υπόγεια της Χαμοστέρνας

Μετά από τον έλεγχο των πυροτεχνουρών, ο συναγερμός έληξε, καθώς δεν επρόκτειτο για ύποπτο αντικείμενο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κανονικά στο σημείο.

