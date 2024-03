Πολιτική

Μητσοτάκης προς Ρωσία: Δεν θα φοβηθούμε, στηρίζουμε την Ουκρανία

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απο το βήμα του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα γίνει στην Ευρώπη χωρίς την ενεργό συμμετοχή του ΕΛΚ, γι' αυτό είναι σημαντικό το κόμμα μας να είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι.

«Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για όσα πετύχαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ήταν δεδομένο, παλέψαμε πολύ», ανέφερε ο πρωθυπουργός και έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα Φον Ντε Λαιεν για τη συμβολή της, όπως είπε, σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πανδημία, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην ενεργειακή κρίση που, σημείωσε, ότι έθεσε κινδύνους για τη σταθερότητα της Οικονομίας.

Μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε πως αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την πράσινη μετάβαση και για την κοινωνική συνοχή.

«Δείξαμε τη στήριξη μας στην Ουκρανία με αναπάντεχο για ορισμένους εχθρούς μας τρόπο», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε δε ότι ποτέ η Ευρώπη δεν έχει δείξει τέτοια απάντηση, με τις κυρώσεις στη Ρωσία και με την υποστήριξη της Ουκρανίας στρατιωτικά και οικονομικά.

«Καμία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσπάθεια αλλαγής συνόρων δια της βίας δεν θα γίνουν αποδεκτές από την πολιτική μας οικογένεια», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός ο οποίος περιέγραψε και τι συνέβη χθες κατά την επίσκεψη του στην Ουκρανία.

«Ήμουν στην Οδησσό με τον πρόεδρο Ζελένσκι χθες όταν ένας βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα μήνυμα για το Κρεμλίνο: Δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τους γενναίους πολίτες της για όσο χρειαστεί. Και παραμένουμε ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η Ελλάδα ήταν η θετική έκπληξη της Ευρωζώνης, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς να διαταραχθούν οι δημοσιονομικές ισορροπίες σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό χωρίς τη σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι σημαντικό το ΕΛΚ να είναι η σταθερά της Ε.Ε.

