Κοινωνία

Λιοσίων: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και επικίνδυνους ελιγμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη στην οδό Λιοσίων ενός άνδρα. Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

-

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας όταν οδηγός επί της Λιοσίων δεν σταμάτησε σε σήμα και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών.

Ειδικότερα, ο οδηγός, ένας 26χρονος Αλβανός, δεν σταμάτησε στο σήμα και ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν ακινητοποιήσουν το όχημα ενώ ο οδηγός έκανε ελιγμούς. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ο άνδρας εμβόλισε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ο δράστης, ακινητοποιήθηκε από τους άνδρες της ΔΙΑΣ Αθηνών και συνελήφθη επί της οδού Νιρβάνας.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν βρεθεί ναρκωτικά μέσα στο όχημα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν 15 κιλά κάνναβης. Τη διερεύνηση της υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιευθυνση ασφάλειας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Έκλεψαν μάνα παιδιού ΑμεΑ την ώρα που πέρναγε το αμαξίδιο απέναντι

Ερυθρά Θάλασσα: Φονική η επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη