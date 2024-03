Life

Τηλεθέαση - “Ψυχοκόρες”: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Κέρδισαν τις εντυπώσεις οι "Ψυχοκόρες" που έκαναν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης.

Με αποθεωτικά σχόλια για την πλοκή, τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες, υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό την πρεμιέρα των «Ψυχοκορών», της δραματικής υπερπαραγωγής εποχής που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Η σειρά που καταδεικνύει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα τεσσάρων νέων κοριτσιών, σημείωσε εντυπωσιακή πρωτιά στη ζώνη προβολής της, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο γενικό σύνολο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τις «Ψυχοκόρες» παρακολούθησαν, έστω και για 1’ στο γενικό σύνολο, 2.296.567 τηλεθεατές.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά του ΑΝΤ1 προηγήθηκε του ανταγωνισμού με 1,3 μονάδες διαφορά, καταγράφοντας 16,6%, ενώ στο γενικό σύνολο η σειρά έφτασε το 19,3%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 1,7 μονάδες.

Το πιο πιστό κοινό της ήταν οι γυναίκες, οι οποίες της έδωσαν ποσοστό μέχρι και 27,7%.

Οι «Ψυχοκόρες» επικράτησαν, όμως, και στα social media, όπου οι χρήστες αναφέρθηκαν στις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς, αλλά και στις εξαιρετικές ερμηνείες ενός all-star cast.

Το hashtag #Psyxokores ήταν πρώτο trend στο twitter (X), όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς, αλλά και για πολλές ώρες μετά, συγκεντρώνοντας διθυραμβικά σχόλια.

