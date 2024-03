Αθλητικά

Euroleague: Ο Σπανούλης δεν είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην διοργάνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος παίκτης εκθρόνισε απόψε τον "Kill Bill" από την θέση του πρώτου σκόρερ της Euroleague.

-

Ο Μάικ Τζέιμς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στη... Βίβλο των ρεκόρ της Euroleague, καθώς είναι από σήμερα (7/3) ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκθρονίζοντας από την κορυφή τον Βασίλη Σπανούλη.

Στην εν εξελίξει αναμέτρηση της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα στο Πριγκιπάτο, για την 28η αγωνιστική, ο Αμερικανός γκαρντ των Μονεγάσκων συμπλήρωσε τους 12 πόντους που χρειαζόταν για να προσπεράσει τον «Kill Bill» με 3΄53΄΄ να απομένουν για το ημίχρονο, διαμορφώνοντας το 38-31.

Όπως ήταν προγραμματισμένο η αναμέτρηση διεκόπη και ο Τζέιμς γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, έχοντας φτάσει τους 4457 πόντους καριέρας σε 271 αγώνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σπανούλης κρατούσε την κορυφή με 4.455 πόντους σε 358 αναμετρήσεις καριέρας στη Euroleague.

Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία της Euroleague:

Μάικ Τζέιμς 4.457 πόντοι*

Βασίλης Σπανούλης 4.455

Νάντο Ντε Κολό 4.396 *

Χουάν Κάρλος Ναβάρο 4.152

Σέρχιο Γιουλ 3.872 *

Σέρχιο Ροντρίγκες 3.731 *

Γιαν Βέσελι 3.703 *

Γιώργος Πρίντεζης 3.599

Κώστας Σλούκας 3.489 *

Νίκολα Μίροτιτς 3.416 *

* Εν ενεργεία παίκτες

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Μονή: Ροζ βίντεο με μοναχούς να κάνουν σεξ, εικόνες που “δακρύζουν” και πακτωλός χρημάτων

Κουτσούμπας: οι “sugar daddies”, τα δίδακτρα και τα “πυρά” για σεξιστικό παραλήρημα

Σύνταγμα - Μακάμπι: Η στιγμή της επίθεσης των οπαδών σε νεαρό (βίντεο)