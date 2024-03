Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ρόδο

Ποιο ήταν το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης και ποιο το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση αναστάτοσε τους κατοίκους της Ρόδου το πρωί της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμενα, ο σεισμός είχε μέγεθοε 4,6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χλμ ΑΒΑ του νησιού.

Η ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει πως το εστιακό βάθος ήταν 45,8 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός αν και είχε μεγάλο εστιακό βάθος ωστόσο είχε διάρκεια, γεγονός που ανησύχησε τους κατοίκους.





