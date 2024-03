Πολιτική

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή

Οι ομιλίες πρωθυπουργού και αρχηγών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Με τις ομιλίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κομμάτων, κορυφώνεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία, επί της αρχής και των επίμαχων άρθρων για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την οποία ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΚΚΕ.

Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των κομμάτων επι της αρχής αλλά και τις διατάξεις που αφορούν την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων υπερψηφίζουν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ συνολικά η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει. Τα άρθρα που αφορούν την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων αναμένεται να λάβουν ευρύτερη στήριξη.

Στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, ενώ στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη της βάρδιας, ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ.

