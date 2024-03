Αθλητικά

Λαμία - ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών επειδή...

Για ποιον λόγο η ΔΕΑΒ προέβη σε αυτή την απόφαση.

Με αγώνα κεκλεισμένων των θυρών αρχίζουν τα play off της Super League. Η Λαμία και η ΑΕΚ θα αγωνιστούν την Κυριακή στο άδειο από φιλάθλους «Αθανάσιος Διάκος», σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΑΒ, καθώς δεν λειτουργούν οι κάμερες του γηπέδου.

Αναλυτικά η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα το βράδυ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 6/07-03-2024 απόφασή της, επέβαλε τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής του αγώνα ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΠΑΕ ΑΕΚ, που πρόκειται να διεξαχθεί στην αθλητική εγκατάσταση ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ» την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, για τη διοργάνωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Super League 2023/2024, χωρίς την παρουσία θεατών, σε εφαρμογή του άρθρου 8, παρ. 1 και 6 του ν. 5085/2024.

Διαπιστώθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι δεν λειτουργούν πλήρως οι κάμερες του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στο ανωτέρω Στάδιο όπως απαιτεί ο νόμος».

