Dragon Ball: Πέθανε ο δημιουργός της σειράς manga

Την είδηση έκανε γνωστή, η εταιρία manga που είχε δημιουργήσει ο ίδιος.

Την τελευταία του πνοή, άφησε στην ηλικία 68 ετών ο Ακίρα Τοριγιάμα, ο δημιουργός του Dragon Ball, μιας από τις δημοφιλέστερες σειρές όλων τον εποχών

Ο πατέρας του Dragon Ball πέθανε την 1η Μαρτίου από οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Bird Studio, την εταιρεία manga που ίδρυσε ο Τοριγιάμα το 1983.

«Λυπούμαστε βαθιά επειδή είχε αφήσει στη μέση πολλά έργα για τα οποία είχε ενθουσιασμό», γράφει στην ανακοίνωση του το στούντιο. «Επίσης, θα είχε πολλά περισσότερα πράγματα να πετύχει».

Το στούντιο θυμήθηκε τον «μοναδικό κόσμο της δημιουργίας του». «Έχει αφήσει πολλούς τίτλους manga και έργα τέχνης σε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε η δήλωση. «Χάρη στην υποστήριξη τόσων πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, μπόρεσε να συνεχίσει τις δημιουργικές του δραστηριότητες για περισσότερα από 45 χρόνια».

Από το ξεκίνημα μέχρι το Dragon Ball

Ο Τοριγιάμα γεννήθηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 1955. Αφού σχεδίαζε σε όλη του την παιδική ηλικία, αποφάσισε να εγκαταλείψει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, μετά το γυμνάσιο, άρχισε να εργάζεται σε ένα διαφημιστικό γραφείο όπου σχεδίαζε αφίσες.

Το πρώτο του πινέλο με τη βιομηχανία manga ήρθε σε ηλικία 23 ετών, όταν συμμετείχε σε ένα κομμάτι σε έναν διαγωνισμό που διεξήχθη από ένα εβδομαδιαίο περιοδικό manga. Δεν πήγε καλά – αλλά σύντομα άρχισε να στέλνει σχέδια σε μια διαφορετική έκδοση: Weekly Shonen Jump.

Το 1978, αυτό το περιοδικό κυκλοφόρησε το πρώτο δημοσιευμένο έργο του Τοριγιάμα, με τίτλο Wonder Island. Τόσο το Wonder Island όσο και το sequel του, το Wonder Island 2 – το οποίο αναφερόταν στην κουλτούρα της οθόνης της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του Dirty Harry και του franchise επιστημονικής φαντασίας Ultraman – δεν ήταν δημοφιλή στους αναγνώστες.

Απτόητος, συνέχισε να σχεδιάζει και το 1980 δημιούργησε μια μεγάλη επιτυχία: τον Dr Slump, μια κωμωδία για ένα κορίτσι ρομπότ που αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω της. Αφού έγινε σειρά στο Weekly Shonen Jump μέχρι το 1984, κατέληξε να του χαρίσει μία από τις υψηλότερες διακρίσεις manga της Ιαπωνίας – ένα βραβείο manga Shogakukan. Μια προσαρμογή anime άρχισε σύντομα να προβάλλεται στην τηλεόραση και ο Τοριγιάμα ίδρυσε το Bird Studio μετά από την πρώιμη επιτυχία του.

Το 1982 παντρεύτηκε τη συνάδελφό του, επίσης καλλιτέχνη manga, Γιοσίμι Κάτο, με την οποία έκανε δύο παιδιά. Κράτησε την προσωπική του ζωή ως επί το πλείστον ιδιωτική - και συχνά χρησιμοποιούσε ένα άβαταρ cyborg που ονομαζόταν Robotoriyama για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του.

Το 1984, ο Toriyama δημιούργησε το Dragon Ball, το έργο που θα του έφερνε διεθνή αναγνώριση και θα τον έκανε έναν από τους συγγραφείς manga με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ιαπωνία.

Το Dragon Ball

Βασισμένο σε ένα παλαιότερο έργο με τίτλο Dragon Boy, το Dragon Ball κυκλοφόρησε σε 519 κεφάλαια στο Weekly Shonen Jump από το 1984 έως το 1995 και γέννησε ένα franchise-υπερπαραγωγή, στα οπία συμπεριλαμβάνοντασι μια αγγλόφωνη σειράς κόμικ, πέντε ξεχωριστές τηλεοπτικές διασκευές - με το Dragon Ball Z το πιο οικείο στο δυτικό κοινό – και spin-offs, πάνω από 20 διαφορετικές ταινίες και μια τεράστια γκάμα βιντεοπαιχνιδιών.

Η σειρά – μια άποψη του κουνγκ φου στο είδος manga shonen (ή νεαρών ενηλίκων) – αντλήθηκε από ταινίες δράσης από Κίνα και Χονγκ Κονγκ, καθώς και από την ιαπωνική λαογραφία. Παρουσίασε στο κοινό τον αμέσως οικείο Son Goku – έναν νεαρό εκπαιδευόμενο στις πολεμικές τέχνες που ψάχνει για επτά μαγικές σφαίρες που θα καλέσουν έναν δράκο – καθώς και τη συμμορία συμμάχων και εχθρών του.

Μετά το Dragon Ball

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς του Dragon Ball το 1995, ο Toriyama συνέχισε να συμβουλεύεται και να προωθεί το franchise, καθώς και να εργάζεται σε πολύ μικρότερα έργα, μερικές φορές έξω από τον κόσμο του manga. Συνέβαλε επίσης με το χαρακτηριστικό του έργο τέχνης στις σειρές βιντεοπαιχνιδιών Dragon Quest και Chrono Trigger, μεταξύ άλλων.

Αντλώντας από τη δια βίου αγάπη του για τα αυτοκίνητα, σχεδίασε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε από τους κινητήρες CQ της Ιαπωνίας το 2005 – αυτό που αργότερα ονόμασε «ένα πολύ συναισθηματικό ταξίδι».

Τα επόμενα χρόνια, επέστρεψε στο franchise του Dragon Ball, δουλεύοντας σε πολλές κινηματογραφικές προσαρμογές, μεταξύ των οποίων ως πρώτος σύμβουλος στο Dragon Ball Z: Battle of Gods του 2012 και ως σεναριογράφος στο Dragon Ball Super: Broly του 2018 και στο Dragon Ball Super: Super Hero του 2022.

Το Bird Studio έγραψε στη δήλωσή του ότι στον Τοριγιάμα έκαναν μια μικρή κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο και ζητήθηκε από τους θαυμαστές να μη στείλουν λουλούδια ή άλλες προσφορές.

«Το μελλοντικό σχέδιο για επετειακή εορταστική συγκέντρωση δεν έχει αποφασιστεί», έγραψαν. «Θα σας ενημερώσουμε όταν επιβεβαιωθεί».

