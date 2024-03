Πολιτική

Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία τον Μάιο

Τι αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού σητν Τουρκία. Ποιες περιοχές αναμένεται να επισκεφθεί.

Tη 2η εβδομάδα του Μαΐου θα επισκεφθεί την Τουρκία ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, η οποία αναφέρει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το πρόγραμμά του, αλλά πέρα από την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και την Καππαδοκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η διαδικασία διαλόγου Αθήνας-Άγκυρας βαίνει καλώς, παρά τις πολιτικά υποκινούμενες προκλήσεις στην Ελλάδα,

Αποφασιστικότητα Μητσοτάκη για ειρήνη

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο αρχισυντάκτης της Μιλλιέτ Οζάι Σέντιρ γράφει ότι «ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης εκδήλωσε την αποφασιστικότητά του για την ειρήνη καλώντας και συγχαίροντας τον Πρόεδρο Ερντογάν για τα γενέθλιά του».

"Το τηλεφώνημα αυτό δεν ήταν μόνο ένα μήνυμα του Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και προς όσους επιχειρούν να μπλοκάρουν τον δρόμο προς την ειρήνη. Για να διεξαχθεί η διαδικασία με υγιή τρόπο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχολογία του ελληνικού λαού είναι διαφορετική από τη δική μας. Ο ελληνικός λαός καθοδηγείται εδώ και πολλά χρόνια με τον φόβο ότι η Τουρκία θα εισβάλει στα εδάφη μας".

«ΜΜΕ και FETO τροφοδοτούν φόβο»

"Αυτοί που τροφοδοτούν αυτόν τον φόβο είναι οι οργανισμοί των μέσων ενημέρωσης που πρόσκεινται στις ΗΠΑ και οι ακαδημαϊκοί της FETO που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό", γράφει ο Οζάι Σέντιρ.

Ο αρχισυντάκτης της Μιλλιέτ προσθέτει: "Έχω δει με τα ίδιά μου τα μάτια το πως παρουσιάστηκε στα ελληνικά ΜΜΕ η άσκηση της Εφέσου, η οποία διεξάγεται στο ίδιο μέρος εδώ και δεκαετίες, με την προπαγάνδα που κάνει το FETO παρουσιάζοντας την στο ελληνικό κοινό λέγοντας ότι ‘η Άγκυρα κάνει πρόβες για εισβολή στα νησιά’.

Εδώ και πολύ καιρό, έχουμε υποψίες για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα που τους έθεσα αυτό το θέμα μου είπαν ότι η βάση αυτή ήταν στην πραγματικότητα ένα σημείο μεταφόρτωσης για τα αμερικανικά φορτία όπλων προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια".

«Τα πιόνια των ΗΠΑ…»

Σύμφωνα με τον Οζάι Σέντιρ, ούτε η FETO, ούτε οι ΗΠΑ ούτε όσοι πωλούν όπλα προς την Ελλάδα θέλουν να εξαφανιστούν αυτές οι υποψίες και να μπορέσει να συζητήσει η Αθήνα και η Άγκυρα τα προβλήματά τους γύρω από ένα τραπέζι χωρίς να εμπλέξουν τρίτους. Για ακόμη μια φορά είναι στο χέρι των γενναίων να δημιουργήσουν το κλίμα που θα φέρει την ειρήνη, θα εξαλείψει τις καχυποψίες και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης».

«Αν κοιτάξετε ποιοι είναι αυτοί που αναπαράγουν την "κασέτα" της εχθρότητας με την Ελλάδα, εκεί θα δείτε αυτούς που προσπαθούν να δημιουργήσουν το πολιτικό τους μέλλον με αυτόν τον τρόπο, τα πιόνια των ΗΠΑ και αυτούς που αρνούνται την καταγωγή τους. Ως εκ τούτου, ο δρόμος προς την ειρήνη είναι ο πιο σωστός δρόμος για εμάς...», γράφει ο Οζάι Σέντιρ.

