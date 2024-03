Πολιτική

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια - Μητσοτάκης: γενναία η μεταρρύθμιση, πυρά σε Κουτσούμπα

Τι είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επιτρέψτε μου εισαγωγικά μία αναφορά στην παρέμβαση του κ, Κουτσούμπα» είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Ολομέλειας στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», ανεβαίνονται στο βήμα, αμέσως μετά από τον ΓΓ του ΚΚΕ που είχε μια ολιγόλεπτη παρέμβαση. Ο πρωθυπουργός είπε ότι υπέθεσε πως ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε το λόγο για να ζητήσει συγγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική του τοποθέτηση χθες η οποία «αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα γιατί αλλού συνέβαιναν αυτά», είπε σε ευθεία επίθεση προς τον γγ του ΚΚΕ συμπληρώνοντας ότι ωστόσο τα ζητήματα αυτά τα έχει λύσει η ιστορία. Τον εγκάλεσε γιατί, όπως είπε, μετά τα απαράδεκτα αυτά σχόλια δεν είχε το θάρρος από το βήμα της Ολομέλειας να ζητήσει συγγνώμη παραδεχόμενος το λάθος του.

Περνώντας στον πυρήνα της συζήτησης ο πρωθυπουργός τόνισε: «για μένα προσωπικά έχει μία ξεχωριστή σημασία καθώς η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται σήμερα όχι απλά να ψηφίσει ένα κομβικό νομοσχέδιο αλλά να εγκρίνει μία ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και μία γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Και πρόσθεσε: «Μία πρωτοβουλία η οποία πρωτίστως ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα όμως διαμορφώνει και το πλαίσιο ώστε επιτέλους στη χώρα μας να λειτουργήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Οι νέες διατάξεις αποκτούν έτσι και μία διάσταση καταλυτικά εκσυγχρονιστική αλλά και ευρωπαϊκή».

Μίλησε για μία επιλογή με διπλή κατεύθυνση και παράλληλους στόχους αφού από τη μια προσφέρει περισσότερες ελευθερίες επιλογής στους νέους να σπουδάσουν στον τόπο τους και μάλιστα σε ανταγωνιστικές σε ποιότητα σχολές και από την άλλη φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα στο διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη ως ένα δυναμικό εκπαιδευτικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ανέτρεξε μάλιστα στο σημείο αυτό σε παρέμβασή του το Φεβρουάριο του 2007 ως νέος βουλευτής στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. «Ας ξεφύγουμε πια από τον πρωτοφανή αναχρονισμό να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να κρατά αυτό το μονοπώλιο στην εκπαίδευση», έλεγε τότε και όπως είπε τα ίδια λόγια επαναλαμβάνει και τώρα ώστε να γίνουν επιτέλους χειροπιαστή πραγματικότητα.

«Το θεμέλιο αυτής της μεταρρύθμισης είναι η ανάταξη και ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Με σκοπό να απελευθερωθεί από την αγκύλωση της γραφειοκρατίας και της ιδεοληψίας. Γι αυτό και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, να το πούμε να το ξανακούσετε εσείς που εκφράζετε με πύρινους λόγους την αντίδρασή σας στο ν/σ, αναφέρονται το 85% των άρθρων του σχετικού νομοσχεδίου προβλέποντας χρηματοδότηση η οποία αθροιστικά θα φθάσει κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2027 από ευρωπαϊκούς πόρους και από τις χρηματοδοτήσεις μέσω τους σχήματος των συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αυτό πέρα από τα χρήματα τα οποία καταβάλλονται ετησίως για μισθούς, λειτουργικά και υποδομές, τα οποία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Σε έναν προγραμματισμό ο οποίος ενισχύει το διδακτικό προσωπικό όχι μόνο αριθμητικά αλλά και εισοδηματικά με αυξήσεις οι οποίες φθάνουν το 15% των αποδοχών», είπε. Πρόσθεσε ότι αυξάνεται και η ανώτατη αμοιβή διδασκόντων και ερευνητών από τον εθνικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας. Καθώς και ότι διευρύνεται ο όρος συνεργαζόμενος καθηγητής με στόχο την προσέλκυση Ελλήνων καθηγητών, κατόχων διδακτορικού τίτλου, επιστημόνων από το εξωτερικό.

«Προχωράμε και ένα βήμα πιο πέρα με την οργάνωση και κοινών μεταπτυχιακών μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων και ξένων», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός είπε ότι περνά σε μία μεγάλη καινοτομία που είναι η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα.

«Προφανής επιδίωξη να πάψουν δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα που φεύγουν κάθε χρόνο για σπουδές εκτός των συνόρων να ξοδεύουν πολύτιμο συνάλλαγμα και πολύτιμους πόρους αλλού εκτός της πατρίδας μας και παράλληλα να επενδύσουν στον τόπο μας εκπαιδευτικοί οργανισμοί που με την τεχνογνωσία τους θα βοηθήσουν στη συνολική ανάπτυξη της εκπαίδευσης». Τόνισε μάλιστα ότι δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

Επεσήμανε ότι «τα θετικά αποτελέσματα είναι πολλά και προφανή, από την ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών μέχρι τα πρόσθετα σημαντικά έσοδα από ξένες επενδύσεις και από τη βελτίωση των σπουδών που προκαλεί η ακαδημαϊκή άμυλα μέχρι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που προφανώς θα φέρει αυτή η νέα οικονομική δραστηριότητα».

Είπε δε ότι εδώ δεν ερχόμαστε να ανακαλύψουμε τον τροχό αλλά απλώς καθιερώνουμε στην πατρίδα μας αυτό το οποίο ισχύει ακόμη και στη Βόρειο Κορέα γιατί δυστυχώς είμαστε μάλλον οι τελευταίοι μαζί ίσως με την Κούβα που έχουμε ένα σκληρό κρατικό μονοπώλιο στη γνώση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τομή αποτελεί και μία «δικαίωση που πρώτη μελέτησε, εισηγήθηκε, υπερασπίστηκε σε δύσκολους καιρούς το 1987, η φοιτητική μας παράταξη, η ΔΑΠ» και μίλησε για «μια καινοτομία που λοιδορήθηκε τότε για να προκύψει σήμερα ως μία αναγκαιότητα που δε χωρά άλλη αναβολή».

Επεσήμανε ακόμη ότι μέσω αυτής φαίνεται ποιος είναι τελικά ο πραγματικά πρωτοπόρος.

